Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
89381
ALTIN
145.554
DOLAR
3.7496
STERLIN
4.5655
EURO
3.9721
Terör mağduru üreticiye müjde
Terör mağduru üreticiye müjde
"Kıbrıs meselesi milli bir dava"
"Kıbrıs meselesi milli bir dava"
Kidman'a Çanakkale'den davet
Kidman'a Çanakkale'den davet
Didim'de 'Rus turist' sevinci
Didim'de 'Rus turist' sevinci
Nowitzki NBA tarihine geçti
Nowitzki NBA tarihine geçti

MEDICANA INTERNATIONAL iSTANBUL HASTANESiNE KONUK OLDU

İSTANBUL’UN TEK KADIN BELEDİYE BAŞKANI KADINLAR GÜNÜNDE  MEDICANA INTERNATIONAL iSTANBUL HASTANESiNE KONUK OLDU

MEDICANA INTERNATIONAL iSTANBUL HASTANESiNE KONUK OLDU

İSTANBUL’UN TEK KADIN BELEDİYE BAŞKANI KADINLAR GÜNÜNDE  MEDICANA INTERNATIONAL iSTANBUL HASTANESiNE KONUK OLDU

09 Mart 2017 Perşembe 17:37
9 Okunma
MEDICANA INTERNATIONAL iSTANBUL HASTANESiNE KONUK OLDU

İSTANBUL

Medicana International İstanbul Hastanesi, istanbul’un tek kadın belediye başkanı, Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli’yi ağırladı. Medicana International İstanbul Hastanesi konferans salonunda, Yaşam Dergisi işbirliği ile gerçekleştirilen buluşmada Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye başkan vekili Ömer Şatır, belediye başkan yardımcıları Beylikdüzü Belediyesi Kültür-Sanat Danışmanı, Beylikdüzü Belediyesi ve Avcılar Belediyesi meclis üyeleri, Medicana International İstan- bul Hastanesi Genel Müdürü Ulvi Ünal, hastane yöneticileri ve çok sayıda seçkin davetli katıldı

Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen, toplumun önde gelen isimleri ve ünlülerini konuk eden yaşam tadında aylık buluşmalar, siyasetçi ve doktor kimliğiyle öne çıkan Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak’ı konuk etti. Sağlık hizmetinin yanı sıra hasta ve refakatçilerine, kültür sanat buluşmalarıyla moral vermek,  farkındalık yaratmak için düzenlenen etkinlikler katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Medicana International İstanbul Hastanesi Plastik ve Estetik Cerrahisi  Uzmanı Prof. Dr. Necmettin Kutlu moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide Dr. Toprak’ın eğitim hayatından, meslek yaşantısına, siyasi hayatından ev yaşantısına bir çok konular ele alındı. 

HERKESİN BİR İDOLÜ VARDI BENİM İDOLÜM TÜRKAN SAYLAN

Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak konuşmasında şunlara yer verdi: demokratik bir ailede yetiştim. Feminist bir annenin ve demokrat bir babanın kızıyım. Hayatımda hep kararlı duruşumla dikkat çektim, hem çocukluğum hem üniversite yıllarım hem de meslek hayatımda.  Herkesin bir hayali örnek modeli vardı. Benim de örnek aldığım Prof. Dr. Türkan Saylan hanımefendiydi.

AVCILARLIYIM, BELEDİYE BAŞKANIYIM VE SOSYAL BELEDİYECİYİM

Hem eş, hem anne hem de hekim kimliğiyle ön plana çıkan Dr. Toprak, siyasette bulunmasına ilişkin şunları kaydetti: “siyasette olmak her zaman isteğimdi, çocukluk ve gençlik dönemimdeki siyasi olaylar, zorlu mücadeleler belki de benim bu konumda olmamı sağladı. Anadolu’da hekimlik zamanlarımı ve yaşadıklarımı hiçbir zaman unutmayacağım. Güzel günlerdi.  Şimdi ise  hedeflediğim gibi, sosyal belediyecilik yapıyorum, insana dokunuyorum ve Avcılar halkına hizmet vermekten gurur duyuyorum.” dedi.

MEDICANA, DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜNÜN TARİFİNE UYGUN HİZMET VERMEKTEDİR

Etkinlikte, Dünya sağlık örgütünün sağlık tarifine değinen Dr. Toprak şunları ifade etti:  Dünya Sağlık Örgütü sağlığın 3 temel ölçütünü İnsanın bedenen ruhen ve sosyal yönden tam bir  iyilik içerisinde olması olarak tanımladı. Medicana Sağlık Grubu ilk iki hizmeti başarıyla yerine getirirken bugün burada bizleri biraraya getirerek sosyal yönden de üçüncü hizmeti de başarıyla yerine getirdiğini görüyoruz.  Ayrıca Forbes Türkiye’nin “adil istihdam” araştırmasında “Kadınların çalışabileceği en iyi 50 Şirket” listesinde, tüm sektörler arasında 2. Sırada olan Medicana Sağlık Grubunu kadına verdiği değerden ötürü tebrik ediyorum. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Medicana International İstanbul HastanesiAvcılar Belediye BaşkanıDr. Handan Toprak BenliBeylikdüzü BelediyesiEkrem İmamoğluÖnce Vatan Gazetesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni nesil erkek oyuncular -2-
Yeni nesil erkek oyuncular -2-
Başarılı olmanın sırrı spordan geçiyor SAMET ÖZBÜTÜN
Başarılı olmanın sırrı spordan geçiyor SAMET ÖZBÜTÜN
'Engelli annelerine emeklilik hakkı verilmesini istiyoruz'
'Engelli annelerine emeklilik hakkı verilmesini istiyoruz'
Down Sendromlular ünlülerle selfi yaptı!
Down Sendromlular ünlülerle selfi yaptı!
'Mikro kredi' sayesinde 7 torununu okutuyor
'Mikro kredi' sayesinde 7 torununu okutuyor
'Elinin hamuru' boşandıktan sonra işi oldu
'Elinin hamuru' boşandıktan sonra işi oldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ