MEDICANA INTERNATIONAL iSTANBUL HASTANESiNE KONUK OLDU

İSTANBUL

Medicana International İstanbul Hastanesi, istanbul’un tek kadın belediye başkanı, Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli’yi ağırladı. Medicana International İstanbul Hastanesi konferans salonunda, Yaşam Dergisi işbirliği ile gerçekleştirilen buluşmada Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye başkan vekili Ömer Şatır, belediye başkan yardımcıları Beylikdüzü Belediyesi Kültür-Sanat Danışmanı, Beylikdüzü Belediyesi ve Avcılar Belediyesi meclis üyeleri, Medicana International İstan- bul Hastanesi Genel Müdürü Ulvi Ünal, hastane yöneticileri ve çok sayıda seçkin davetli katıldı

Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen, toplumun önde gelen isimleri ve ünlülerini konuk eden yaşam tadında aylık buluşmalar, siyasetçi ve doktor kimliğiyle öne çıkan Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak’ı konuk etti. Sağlık hizmetinin yanı sıra hasta ve refakatçilerine, kültür sanat buluşmalarıyla moral vermek, farkındalık yaratmak için düzenlenen etkinlikler katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Medicana International İstanbul Hastanesi Plastik ve Estetik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Necmettin Kutlu moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide Dr. Toprak’ın eğitim hayatından, meslek yaşantısına, siyasi hayatından ev yaşantısına bir çok konular ele alındı.

HERKESİN BİR İDOLÜ VARDI BENİM İDOLÜM TÜRKAN SAYLAN

Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak konuşmasında şunlara yer verdi: demokratik bir ailede yetiştim. Feminist bir annenin ve demokrat bir babanın kızıyım. Hayatımda hep kararlı duruşumla dikkat çektim, hem çocukluğum hem üniversite yıllarım hem de meslek hayatımda. Herkesin bir hayali örnek modeli vardı. Benim de örnek aldığım Prof. Dr. Türkan Saylan hanımefendiydi.

AVCILARLIYIM, BELEDİYE BAŞKANIYIM VE SOSYAL BELEDİYECİYİM

Hem eş, hem anne hem de hekim kimliğiyle ön plana çıkan Dr. Toprak, siyasette bulunmasına ilişkin şunları kaydetti: “siyasette olmak her zaman isteğimdi, çocukluk ve gençlik dönemimdeki siyasi olaylar, zorlu mücadeleler belki de benim bu konumda olmamı sağladı. Anadolu’da hekimlik zamanlarımı ve yaşadıklarımı hiçbir zaman unutmayacağım. Güzel günlerdi. Şimdi ise hedeflediğim gibi, sosyal belediyecilik yapıyorum, insana dokunuyorum ve Avcılar halkına hizmet vermekten gurur duyuyorum.” dedi.

MEDICANA, DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜNÜN TARİFİNE UYGUN HİZMET VERMEKTEDİR

Etkinlikte, Dünya sağlık örgütünün sağlık tarifine değinen Dr. Toprak şunları ifade etti: Dünya Sağlık Örgütü sağlığın 3 temel ölçütünü İnsanın bedenen ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik içerisinde olması olarak tanımladı. Medicana Sağlık Grubu ilk iki hizmeti başarıyla yerine getirirken bugün burada bizleri biraraya getirerek sosyal yönden de üçüncü hizmeti de başarıyla yerine getirdiğini görüyoruz. Ayrıca Forbes Türkiye’nin “adil istihdam” araştırmasında “Kadınların çalışabileceği en iyi 50 Şirket” listesinde, tüm sektörler arasında 2. Sırada olan Medicana Sağlık Grubunu kadına verdiği değerden ötürü tebrik ediyorum.