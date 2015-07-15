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MEB'den 67 ülkede 1500 lisansüstü burs fırsatı

Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl resmi burslu statüde yüksek lisans ve doktora öğrenimi için 67 ülkeye 511 alanda, bin 500 öğrenci gönderecek.

MEB'den 67 ülkede 1500 lisansüstü burs fırsatı

Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl resmi burslu statüde yüksek lisans ve doktora öğrenimi için 67 ülkeye 511 alanda, bin 500 öğrenci gönderecek.

15 Temmuz 2015 Çarşamba 11:43
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MEB'den 67 ülkede 1500 lisansüstü burs fırsatı
ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl resmi burslu statüde yüksek lisans ve doktora öğrenimi için 67 ülkeye 511 alanda, bin 500 öğrenci gönderecek.

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, MEB, Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) sınavıyla üniversiteler ile farklı kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek için resmi burslu statüde yüksek lisans ve doktora öğrenimi görmek üzere yurtdışına bu yıl bin 500 öğrenci gönderecek.

Öğrenciler, yurtdışında yüksek lisans veya doktora öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra üniversitelerde öğretim üyesi, bakanlıkta uzman ve diğer kamu kurumlarında ilan edilen kadrolara atanacak.

Bakanlık bu yıl gidilecek ülke sayısını da artırdı. Şu anda 23 farklı ülkede 2 bin 695 öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı burslusu olarak yüksek lisans ve doktora öğrenimini sürdürüyor. Daha önceki yıllarda öğrenci gönderilen ABD, Avustralya, Batı Avrupa ülkeleri, Ortadoğu ülkeleri, Kanada, Japonya ve Güney Kore'ye gibi ülkelere ek olarak 2015 YLSY kapsamında Arjantin, Azerbaycan, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Çin, Danimarka, Endonezya, Etiyopya, Fas, Filipinler, Güney Afrika Cumhuriyeti, Hindistan, İran, İspanya, İsrail, İsveç, İzlanda, Kolombiya, Macaristan, Malezya, Meksika, Norveç, Polonya, Portekiz, Singapur, Tunus, Yeni Zelanda ve Yunanistan'ın da aralarında bulunduğu 67 ülkeye öğrenci gönderilmesi planlanıyor.

511 alandan başvuru alınacak

Daha önceki yıllarda sadece sınırlı sayıda bölüm mezunlarının başvurduğu burslara, bu yıl çok farklı lisans alanlarından da başvuru alınacak. Bakanlık, 2015 YLSY çalışmaları kapsamında, ÖSYM'nin lisans programları tablosundaki 985 lisans alanı taradı ve ilan edilen burs kontenjanlarına 416 farklı lisans alanından mezun olanların başvurabilmesini sağladı.

Bu çerçevede, YLSY kapsamında 511 lisansüstü öğrenim alanında burs tahsis edilecek. 

Yurtdışında lisansüstü öğrenim görmek üzere tercih yapacak adaylar, tercihlerini ÖSYM’nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle yapacak. Başvuru tarihleri bu hafta Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğünün "http://yyegm.meb.gov.tr" ve ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

AA

Son Güncelleme: 15.07.2015 10:36
Anahtar Kelimeler:
MEBönce VatanBurs
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