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Mavi yumurtaya talep artıyor

Edirne'de yaşayan Nebil Eyikeyf, 4 yıl önce başladığı mavi yumurtlayan Araucana cinsi tavuk besleme hobisini, küçük ölçekli bir işe çevirdi.

Mavi yumurtaya talep artıyor

Edirne'de yaşayan Nebil Eyikeyf, 4 yıl önce başladığı mavi yumurtlayan Araucana cinsi tavuk besleme hobisini, küçük ölçekli bir işe çevirdi.

09 Ağustos 2018 Perşembe 13:53
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Mavi yumurtaya talep artıyor

Edirne'de, Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan Edirne Ziraat Odası'ndan emekli 60 yaşındaki  Nebil Eyikeyf, evinin yakınlarındaki 4 dönümlük bahçesine kurduğu kümeste, kökeni Şili olan ve mavi yumurtlayan Araucana cinsi tavuk besliyor.

Eyikeyf, gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 yıl önce hobi olarak 7-8 civciv beslemeye başladığını, sonra bunu küçük ölçekli bir işe çevirdiğini ve tavuk sayısının 100'ü geçtiğini söyledi.

Üretici Eyikeyf, Araucana cinsi tavukların her iklim şartına uygun olduğunu anlatarak, şu bilgileri verdi: 

"Ben mavi yumurta yetiştirmeye hobi olarak başladım. İlk başlarda 7-8 civcivle üretime girdim. Bunları büyütüp tekrar yumurtalarından civciv ürettim. Şu anda 100 tavuğu geçtim. Üretim de gayet güzel. Piyasası olan bir yumurta türü. Döllü yumurtalar piyasada 20 liraya kadar satılıyor. Ben herkesin bu tavuk türüne sahip olabilmesi için döllü yumurtaları 5 liradan satıyorum. Türkiye'nin birçok farklı noktasından talepler geldi ve oralara yolladım. Benim esas amacım bakma imkanı olan vatandaşların sofralarında bunu tüketmesi. Şu anda günlük 50'nin üzerinde yumurta üretimi oluyor. Bu durum dönemin şartlarına göre değişiyor. Şu anda anaç dönem dediğimiz aylardayız. Önümüzdeki zamanlarda günde 100'ün üzerinde yumurta üretimi olacak."

"Fiyat, piyasanın altında"

Mavi yumurta üretiminde talebe cevap verebilmek için tavuk sayısını sürekli artırdığını belirten Eyikeyf, herkesin mavi yumurta yemesi için piyasanın altında bir fiyata satış yaptığını bildirdi.

Eyikeyf, "Ben herkes sofrasında bu yumurtaları tüketsin diye tanesini 2 liradan satıyorum. Normalde piyasada tanesi 5 liradan satılıyor. Bugün marketlerde organik adı altında satılan yumurtalar dahi 2 liradan satılıyor. Ben insanların ağız tadıyla yumurta yemesini istiyorum. Amacım üretime bir katkı sağlamak. Bütün çiftçilere tavsiye ediyorum. İmkanı olan baksın. Köylerde bile artık horoz sesi duyulmaz oldu. Biz her şeyi marketlerden hazır alırsak üretime katkıda bulunmazsak her şeyin fiyatı artar." şeklinde konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
EdirneAraucanaMavi Yumurta
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