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Mavi yumurta isteyene 2 ay sonraya gün veriyor

Çankırı'da imam hatiplik yapan Sadık Sevinç, yetiştirdiği "ameraucana" cinsi tavuklardan elde ettiği mavi yumurtaları sosyal medya aracılığıyla Türkiye geneline gönderiyor.

Mavi yumurta isteyene 2 ay sonraya gün veriyor

Çankırı'da imam hatiplik yapan Sadık Sevinç, yetiştirdiği "ameraucana" cinsi tavuklardan elde ettiği mavi yumurtaları sosyal medya aracılığıyla Türkiye geneline gönderiyor.

29 Mart 2017 Çarşamba 10:54
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Mavi yumurta isteyene 2 ay sonraya gün veriyor

Çankırı'da imam hatiplik yapan Sadık Sevinç, yetiştirdiği "ameraucana" cinsi 10 tavuktan elde ettiği mavi yumurtaları sosyal medya aracılığıyla Türkiye geneline gönderiyor.

Yapraklı ilçesine bağlı Müsellim köyünde imam hatiplik yapan Sevinç, hobi amaçlı "ameraucana" cinsi tavuk yetiştirmeye başladı.

Mavi renkli yumurtaların talep görmesi üzerine yetiştirdiği tavuk sayısını 10'a çıkartan Sadık Sevinç, 2 de horoz alıp köydeki babasının müstakil evinin bir odasını kümese çevirdi.

Tavuklarından ayda ortalama 200 adet mavi yumurta alan Sevinç, bunları sosyal medya aracılığıyla talep edenlere kargo ile gönderiyor.

"Pazarlama sorunu yok"

Tavukların veriminin oldukça iyi olduğunu dile getiren Sadık Sevinç, pazarlama sorunu da yaşamadığını ifade etti.

Ülke genelinde bu işi yapanların oldukça az olması dolayısıyla elde ettiği yumurtaların tamamını rahatlıkla sattığını anlatan Sevinç, "Sosyal medya üzerinden insanlar bizi buluyor. Ayda ortalama 200 yumurta alıyorum. Yoğun talep var. Şu an en az 2 ay doluyuz. Biri talepte bulunsa, ancak 2 ay sonra gönderebiliriz." diye konuştu.

Sadık Sevinç, bir süre sonra tavuk sayısını artırmayı planladığını da kaydetti.

Son dönemde popüler olan mavi yumurta ile normal yumurta arasında faydaları bakımından çok büyük bir fark bulunmuyor. Bazı araştırmacılar, mavi yumurtanın diğer yumurtaya göre daha küçük olması nedeniyle toplam kolesterol düzeyinin daha az olduğunu savunuyor. 

yaptığı açıklamada, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine boş vakitlerini değerlendirmek amacıyla "ameraucana" cinsi tavuk aldığını söyledi.

Bir süre sonra tavuk sayısını 10'a çıkardığını belirten Sevinç, "Tavuklar için babamın evinde güzel bir ortam yaptık. Sağlıklarına itina gösteriyoruz. Musluk suyu bile vermiyoruz, hazır su içiriyoruz." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Mavi YumurtaçankırıAmeraucana
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