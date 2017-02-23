Mavi Tur ile Hayatın Mavisine Akın

Maviyolculuk.Net Sahibi Genç iş adamı irfan akmehmet 2016 hakkında bazı açıklamlarda bulundu yaşanan bazı tatsız hadiseler yüzünden turizm sektöründe durgunluk oldu. Ancak turizmciler, geçtiğimiz senenin acısını 2017 yaz sezonuyla silineceğinden ümitliler. Özellikle de Akdeniz ve Ege’nin kesiştiği noktada yer alan Marmaris, 2017 yaz sezonunda mavi yolculuk turizmi ile büyük bir hareketliliğe imza atacak. Dalaman Havalimanı ve Ege’nin incilerinden Rodos Adası’na yakın olmasından dolayı ve tabi daha da önemlisi denizin en güzel hallerini yansıtmasından dolayı yerli ve yabancı turistler için mavi tur yolculukları, yazın en keyifli zamanlarını oluşturmaya yetiyor.

Yeni sezonda hayatın mavisine akmak isteyenlere en cazip fiyat seçenekleriyle keyifli tatil yapma imkanı sunan www.maviyolculuk.net web sitesi, kabin kiralama hizmetlerinde en uygun seçeneklerle, en güzel rotaları misafirlerine sunuyor. Marmaris, Bodrum, Ekecik Koyu, Fethiye, Selimiye, Rodos Adası ve daha birçok noktada keyifli tatil yapmak isteyenlere olanaklarını sonuna kadar sunan adres ile yaz tatilini en iyi şekilde geçirmek isteyenler avantaj dolu imkanlardan yararlanma kolaylığını elde edebilecekler.

2017 Çok daha farklı olacak!