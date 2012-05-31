Mavi Marmara baskınının 2. yılı

Gazze'ye iki yıl önce insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine İsrail askerlerinin düzenlediği baskında hayatını kaybeden 9 kişi anılıyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, baskının 2. yılında, Haliç Tersanesi'ndeki Mavi Marmara gemisinin üst güvertesinde düzenlenen programda konuşan Vakıf Genel Başkanı Bülent Yıldırım, İsrail'in 2 yıl önceki saldırı sonrası İHH aleyhinde pek çok karalama operasyonuna giriştiğini ama bunların hiçbirinden çekinmediklerini söyledi.

Yıldırım, Filistin'in özgürlüğü için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, ''Bizim Filistin'in özgürlüğünden başka bir arzumuz yok. Asla korkmadık, iftiralarınızdan çekinmedik. Ne yaparsanız yapın, Mavi Marmara yoluna karadan devam ediyor. Tunus'ta, Libya'da ve Suriye'de yoluna devam ediyor. Mavi Marmara, baskı altındaki bütün coğrafyalarda umut olarak yoluna devam ediyor. Emin olun Mescid-i Aksa'da namaz kılacağız. İsrail, Mısır'ı kaybetti ama en önemlisi Mavi Marmara sonrası Türkiye'yi kaybetti'' şeklinde konuştu.

Filistin İslam Hareketi Başkanı Şeyh Hammad ise Türk ve Arap halklarının kanlarının Filistin davası uğrunda karıştığını ifade ederek, Mavi Marmara gemisinin bu anlamda kardeşliğin vesilesi olduğunu söyledi.

Hammad, ''Türk yargısına, mahkeme sürecini başlattığı için çok teşekkür ediyoruz. İnanıyoruz ki, Avrupa yargısı da buna kayıtsız kalmayacaktır'' dedi.

Mavi Marmara aktivistleri, saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı anma programında dualar edildi, tekbirler getirildi ve sloganlar atıldı.

Sanatçılar Ömer Karaoğlu, Mikail Kurt ve Selami Güneş ile Grup Genç, Grup Yürüyüş ve Ammar grubu da ezgiler ve marşlar söyledi.

Programa, Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği Genel Başkanı Rıdvan Kaya, gazeteciler Abdurrahman Dilipak, Hakan Albayrak, Ahmet Varol ve Adem Özköse de katıldı.

Gemideki program sabah namazına kadar devam edecek.