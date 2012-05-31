Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Mavi Marmara baskınının 2. yılı

İki yıl önceki saldırıda hayatını kaybedenler, Haliç Tersanesi'ndeki Mavi Marmara gemisinde anılıyor.

Mavi Marmara baskınının 2. yılı

İki yıl önceki saldırıda hayatını kaybedenler, Haliç Tersanesi'ndeki Mavi Marmara gemisinde anılıyor.

31 Mayıs 2012 Perşembe 08:21
450 Okunma
Mavi Marmara baskınının 2. yılı

     Gazze'ye iki yıl önce insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine İsrail askerlerinin düzenlediği baskında hayatını kaybeden 9 kişi anılıyor. 

İHH İnsani Yardım Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, baskının 2. yılında, Haliç Tersanesi'ndeki Mavi Marmara gemisinin üst güvertesinde düzenlenen programda konuşan Vakıf Genel Başkanı Bülent Yıldırım, İsrail'in 2 yıl önceki saldırı sonrası İHH aleyhinde pek çok karalama operasyonuna giriştiğini ama bunların hiçbirinden çekinmediklerini söyledi. 

Yıldırım, Filistin'in özgürlüğü için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, ''Bizim Filistin'in özgürlüğünden başka bir arzumuz yok. Asla korkmadık, iftiralarınızdan çekinmedik. Ne yaparsanız yapın, Mavi Marmara yoluna karadan devam ediyor. Tunus'ta, Libya'da ve Suriye'de yoluna devam ediyor. Mavi Marmara, baskı altındaki bütün coğrafyalarda umut olarak yoluna devam ediyor. Emin olun Mescid-i Aksa'da namaz kılacağız. İsrail, Mısır'ı kaybetti ama en önemlisi Mavi Marmara sonrası Türkiye'yi kaybetti'' şeklinde konuştu. 

Filistin İslam Hareketi Başkanı Şeyh Hammad ise Türk ve Arap halklarının kanlarının Filistin davası uğrunda karıştığını ifade ederek, Mavi Marmara gemisinin bu anlamda kardeşliğin vesilesi olduğunu söyledi. 

Hammad, ''Türk yargısına, mahkeme sürecini başlattığı için çok teşekkür ediyoruz. İnanıyoruz ki, Avrupa yargısı da buna kayıtsız kalmayacaktır'' dedi.

Mavi Marmara aktivistleri, saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı anma programında dualar edildi, tekbirler getirildi ve sloganlar atıldı.

Sanatçılar Ömer Karaoğlu, Mikail Kurt ve Selami Güneş ile Grup Genç, Grup Yürüyüş ve Ammar grubu da ezgiler ve marşlar söyledi.

Programa, Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği Genel Başkanı Rıdvan Kaya, gazeteciler Abdurrahman Dilipak, Hakan Albayrak, Ahmet Varol ve Adem Özköse de katıldı. 

Gemideki program sabah namazına kadar devam edecek.

AA

Son Güncelleme: 31.05.2012 00:23
Anahtar Kelimeler:
Mavi Marmara
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ