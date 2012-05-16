Mavi kapaklarla engellilerin yüzünü güldürdü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir yıldır ''mavi kapak'' toplayan Abdulkadir Zeki Gülmez, bununla 6 engelliyi tekerlekli sandalyeye kavuşturdu.



Gazetede okuduğu bir haber üzerine ''mavi kapak'' toplamaya başlayan ve bunu 1 yıldır sürdüren kantin işletmecisi Gülmez, duyarlı bir insan olarak zamanının bir bölümünü engellilere ayırmaya çalıştığını belirtti



Gülmez, ''Çevremden çok güzel tepkiler aldım. Kapak topladığımı öğrenen insanlar bana hem yardım ediyor hem de tebrik ederek moral veriyor. Bu da beni son derece mutlu ediyor'' dedi.



Şu ana kadar 6 engelliye tekerlekli sandalye aldığını bildiren Gülmez, şöyle konuştu:



''Onların yaşadığı sevince herkesin ortak olmasını istiyorum. Gerçekten o anı herkesin yaşaması gerekiyor. Engelli vatandaşlarımız bu toplumun bir parçası. Kimi zaman annemiz kimi zaman kardeşimiz ya da evladımız onlar. Yarın engelli olmayacağımızı kim garanti edebilir ki. Toplumumuz engelliler konusunda gerçekten hassas. Ben bunu mavi kapak toplarken bizzat şahit oldum. Yeter ki doğru bir şekilde anlatmaya çalışalım.''



Hayata küsen engelli vatandaşların yaşama yeniden tutunabilmesi için tekerlekli sandalyelere ihtiyacı olduğunu dile getiren Gülmez, herkesi bu tür etkinliklerin içerisinde olmaya davet etti.



Felçli olan bir kişiye de akülü tekerlekli sandalye alabilmek için bu yöndeki çalışmasını sürdürdüğünü anlatan Gülmez, ''25 günde 130 kilogram kapak topladım. Akülü tekerlekli sandalye alabilmek için 200 kilograma ulaşmam gerekiyor. Bunu da kısa sürede başaracağımı düşünüyorum'' diye konuştu.

