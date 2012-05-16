Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.988
DOLAR
3.8451
STERLİN
5.3394
EURO
4.7341
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Mavi kapaklarla engellilerin yüzünü güldürdü

Kahramanmaraş'ta bir yıldır ''mavi kapak'' toplayan Abdulkadir Zeki Gülmez, 6 engelliyi tekerlekli sandalyeye kavuşturdu

Mavi kapaklarla engellilerin yüzünü güldürdü

Kahramanmaraş'ta bir yıldır ''mavi kapak'' toplayan Abdulkadir Zeki Gülmez, 6 engelliyi tekerlekli sandalyeye kavuşturdu

16 Mayıs 2012 Çarşamba 12:41
470 Okunma
Mavi kapaklarla engellilerin yüzünü güldürdü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir yıldır ''mavi kapak'' toplayan Abdulkadir Zeki Gülmez, bununla 6 engelliyi tekerlekli sandalyeye kavuşturdu.

Gazetede okuduğu bir haber üzerine ''mavi kapak'' toplamaya başlayan ve bunu 1 yıldır sürdüren kantin işletmecisi Gülmez, duyarlı bir insan olarak zamanının bir bölümünü engellilere ayırmaya çalıştığını belirtti

Gülmez, ''Çevremden çok güzel tepkiler aldım. Kapak topladığımı öğrenen insanlar bana hem yardım ediyor hem de tebrik ederek moral veriyor. Bu da beni son derece mutlu ediyor'' dedi.

Şu ana kadar 6 engelliye tekerlekli sandalye aldığını bildiren Gülmez, şöyle konuştu:

''Onların yaşadığı sevince herkesin ortak olmasını istiyorum. Gerçekten o anı herkesin yaşaması gerekiyor. Engelli vatandaşlarımız bu toplumun bir parçası. Kimi zaman annemiz kimi zaman kardeşimiz ya da evladımız onlar. Yarın engelli olmayacağımızı kim garanti edebilir ki. Toplumumuz engelliler konusunda gerçekten hassas. Ben bunu mavi kapak toplarken bizzat şahit oldum. Yeter ki doğru bir şekilde anlatmaya çalışalım.''

Hayata küsen engelli vatandaşların yaşama yeniden tutunabilmesi için tekerlekli sandalyelere ihtiyacı olduğunu dile getiren Gülmez, herkesi bu tür etkinliklerin içerisinde olmaya davet etti.

Felçli olan bir kişiye de akülü tekerlekli sandalye alabilmek için bu yöndeki çalışmasını sürdürdüğünü anlatan Gülmez, ''25 günde 130 kilogram kapak topladım. Akülü tekerlekli sandalye alabilmek için 200 kilograma ulaşmam gerekiyor. Bunu da kısa sürede başaracağımı düşünüyorum'' diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 16.05.2012 04:43
Anahtar Kelimeler:
Mavi Kapaklarla Engellilerin Yüzünü Güldürdü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ