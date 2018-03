Marmaris'te deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 17.19'da merkez üssü Marmaris 'in Karaca köyü olan 4.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Marmaris ilçe merkezi, beldeler ve köylerde hissedildi. Deprem, Marmaris 'te kısa süreli korku ve paniğin yaşanmasına neden oldu. Binaları terk eden vatandaşlar ve turistler parklarda ve yol kenarlarında uzun süre bekledi.Karaca Köyü Muhtarı Mustafa Balcı, ilk belirlemelere göre, deprem dolayısıyla köylerinde her hangi bir mal ve can kaybının yaşanmadığını söyledi. Kısa süre