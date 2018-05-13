'Marmara'nın karpuzcusu'nda dikim imeceyle yapılıyor

Marmara Bölgesi'nin önemli karpuz üretim merkezlerinden olan ve "Marmara'nın karpuzcusu" olarak bilinen Bilecik'in Osmaneli ilçesinde üreticiler, imece usulüyle dikim yapıyor.

Sakarya Vadisi'ndeki yaklaşık 7 bin dönümlük arazide bilinçli tarım uygulamalarıyla kaliteli ürün elde eden üreticiler, yetiştirdikleri karpuzları İstanbul başta olmak üzere birçok kente gönderiyor.

İlçedeki üreticiler, işçilik maliyetlerini azaltmak için imece yöntemiyle birbirlerine destek olarak karpuz fidelerini toprakla buluşturuyor.

Osmaneli Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Kurucular Kurulu Başkanı Ertuğrul Ünver, yaptığı açıklamada, Sakarya Vadisi karpuzunun lezzetinin ülke genelinde bilindiğini söyledi.

Nisanda başlayan fide dikim döneminde üreticilerin ailece tarlaya gittiğini anlatan Ünver, "Giderler ağırlaştı ama umutluyuz. Maliyetleri düşürmek için imece usulüyle dikim yapılıyor. Bugün bana yarın sana şeklinde. Herkes birbirine destek oluyor. Çiftçimiz umutla dikimini yapıyor. Haziran ortalarına kadar dikimlerimiz sürer sonbaharda bile ürünümüz olur." dedi.

90 bin ton civarında ürün bekleniyor

Boy boy karpuzların, yaz ve sonbahar aylarında sofraları süsleyeceğini belirten Ünver, şöyle devam etti:

"Bu yıl 90 bin ton civarında ürün bekliyoruz. Bu yıl bir miktar ekilişte düşüş var. Üretici bazen tüccardan parasını alamıyor bazen de fiyatlar memnun etmiyor. Bu sene kooperatifimiz aracılığıyla ürünümüzü en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Bizim ürünlerimizin esas pazarı İstanbul. Bunun yanında Bursa ve Trakya bölgesine gönderiyoruz. Ağırlığını Marmara oluşturduğu için Marmara'nın karpuzcusu olarak biliniyoruz. İzmir, Eskişehir, Ankara'ya da ürünümüz gidiyor."

Üretici İrfan Yılmaz ise büyük bir heyecanla fide diktiklerini ifade etti. Bu sene imece usulüyle 90-100 dönüme dikim yapacaklarını anlatan Yılmaz, "Hava şartları, fide ve dikimin iyi olması lazım güzel ürün alabilmek için. Beklentimiz büyük bu yıl. Yeter ki fiyatlar yardım etsin. Bugün diktiğimiz karpuzu 90 gün sonra sofralara ulaştırmayı hedefliyoruz." dedi.

30 yıllık karpuz üreticisi Ecevit Er, sezonun hava şartları ve yönlerden iyi gittiğini vurgulayarak "İnşallah iyi bir verim bekliyoruz. Bu sene karpuzumuz para edecek, emeğimizin karşılığını alacağımızı umuyoruz. Hepimizin buna ihtiyacı var." diye konuştu.