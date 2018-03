Marmara Denizi'nde deprem

ANKARA

Kandilli Rasathanesi Ulusal Deprem İzleme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, 5,1 büyüklüğündeki deprem, saat 23.54'de Tekirdağ, Marmara Ereğlisi açıklarında gerçekleşti.

Kandilli'den açıklama

Merkezden yapılan açıklamada, depremin özellikle Marmara Ereğlisi, Tekirdağ, İstanbul'un Avrupa yakası ve yakın çevresinde kuvvetlice hissedildiği, kısmen de olsa paniğe neden olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Marmara bölgesinin genel olarak I. Derece Deprem Bölgesi içerisinde yer aldığı ifade edilerek, deprem sonrasında büyüklükleri 2.2 ile 3.2 arasında değişen 6 adet hafif şiddette artçı deprem meydana geldiği kaydedildi.

Bölgede son önemli depremin, 25 Temmuz 2011'de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki sarsıntı olduğu belirtildi.

Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun kuzey kolunun, İzmit Körfezi-Adalar açıklarından Marmara Denizi'nden geçerek Mürefte-Şarköy'e bağlandığı ve oradan Saroz Körfezi'ne uzandığı anlatılan açıklamada, şöyle denildi:

''Bu yüzden özellikle bugün meydana gelen depremin olduğu bölge, Batı Marmara'nın en aktif yöresi olarak nitelendirilip, burada sık aralıklarla hafif ve çok hafif şiddette depremler meydana gelmekte olup, 2-3 yılda bir orta büyüklükte depremler kaydedilmektedir. Aletsel dönemde deprem bölgesinde meydana gelmiş en etkili deprem, 1942 yılında olan 5.7 büyüklüğündeki Marmara Denizi depremidir.

Bölgede bulunan aktif tali kırıklar zaman zaman bu büyüklükte depremler üretmektedir. Bu depremin can ve mal kaybına neden olmaması beklenmektedir. Bölge, I. Derece Deprem Bölgesi içerisinde yer almaktadır. Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın depreme dayanıklı binalarda oturmaları veya satın alacakları konutların depreme dayanıklı olarak inşa edilmiş olması, afete karşı alınacak en güvenli tedbir olacaktır.''