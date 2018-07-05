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Marmara'da sıcaklıklar düşecek

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının düşeceğini bildirdi.

Marmara'da sıcaklıklar düşecek

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının düşeceğini bildirdi.

05 Temmuz 2018 Perşembe 10:08
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Marmara'da sıcaklıklar düşecek

İSTANBUL

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu geçecek.

Ayrıca, Trakya kesiminin yer yer çok bulutlu olması Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi bekleniyor.

Bölgede sıcaklıkların 2 ila 4 derece azalacağı öngörülüyor.

Rüzgar, bölgede doğu ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette esecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Marmara BölgesiSıcak
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