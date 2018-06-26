Marmara Bölgesi'nde sağanak bekleniyor

İSTANBUL

Marmara Bölgesi'nin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, hava sıcaklıklarının Trakya'da 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.

Parçalı, yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin batısı ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'un Avrupa yakasında yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklenen bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği öngörülüyor.

Bölgede beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'un Avrupa yakasında yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi, yağış anında ani kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.