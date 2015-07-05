Mardin'de terör örgütü operasyonu

MARDİN

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H üyelerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü tutuklandı.

Nusaybin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 4 gün önce bazı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıkta 6 kişi serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye çıkarılan Halil O, Ramazan T. ve Yakup D. tutuklandı.

Öte yandan Midyat Caddesi'nde toplanan bir grup, yolu trafiğe kapatmak istedi. Uyarılara rağmen dağılmayarak, polise taş ve el yapımı patlayıcıyla saldıran gruba biber gazı ve basınçlı suyla müdahale edildi. Müdahalenin ardından göstericiler ara sokaklara kaçtı.