Manisa'da mantar mesaisi

Manisa'nın Demirci ilçesinde ormanlık alanlarda yetişen "kuzu göbeği" olarak bilinen mantar, kilogramı 60 liradan satılıyor.

Hava durumunun elverişli olduğu yıllarda bol miktarda yetişen kuzu göbeği mantarını toplamak için çiftçiler sabahın erken saatinde ormanlık alanlara gidiyor.

Gün boyu toplanan mantarlar, akşam saatlerinde toptancılara teslim ediliyor.

Çiftçi Yunus Bakırlı, yağmurlar nedeniyle bu yıl mantarın bol olduğunu belirtti.

Mantarın daha çok dağlık alanlarda kuytu bölgelerde yetiştiğini anlatan Bakırlı, "Kuzu göbeği mantarı çok şifalı, kurusu da çok pahalı. Yılda bir ay çıkan bir mantar türü. Yağmurların erken başlaması ile birlikte mart ayı başından bu yana arazilerde, tarlalarda bu mantarları topluyoruz. Tadı ve lezzeti ile mükemmel bir mantardır. Kilogramını 60 liradan satıyoruz. Mahallemizin Saraycık dağ mevkisinde ormanlık alanda yoğunlukla yetişiyor. Arayan herkes bu mantarı bulamayabilir, çünkü zor bulunan bir mantardır. Günde 2 kilograma yakın topluyorum" dedi.

İcikler Mahalle Muhtarı Hüseyin Dönmez ise mantarın bol olması nedeniyle köylülerin yüzünün güldüğünü belirterek, "Kuzu göbeği mantarı bu aylarda çiftçimize ek gelir kaynağı oluyor." diye konuştu.