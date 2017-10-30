Yaşlıların yaşamını kolaylaştıran hizmetleriyle "Yaşlı dostu kent" ödülü alan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yaşlılara 24 saat "manevi evlat" hizmeti nedeniyle Sağlıklı Kentler Birliğince özel ödüle layık görüldü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te başlattığı yeni belediyecilik hamlesi ve sosyal belediyecilikte yaptığı tarihi hizmetlerle kendilerine rota belirlediklerini, sosyal sorumluluğun gereği olarak dezevantajlı gruplara yönelik farklı projeler ortaya koyduklarını söyledi.

Sağlıklı Kentler Birliğince 2015 yılında "Yaşlı dostu kent" ödülüne layık görüldüklerini aktaran Erkoç, 2017'de Aile Sosyal Politikalar Bakanlığınca hazırlanan Yaşlı Destek Programı'nı (YADES) hayata geçirerek, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 27. Olağan Meclis Toplantısı'nda jüri özel ödülü aldıklarını belirtti.

"Yaşlılarımız daha mutlu ve huzurlu"

Erkoç, Sağlık Kentler Birliğinin bu yılki toplantısının Kahramanmaraş'ta yapıldığını, burada akademisyenlerden oluşan kurulun Büyükşehir Belediyesini jüri özel ödülüne layık gördüğünü vurguladı.

Ödülün motivasyonlarını daha da artırdığını ifade eden Erkoç, yaşlıların projeyle kendilerini daha mutlu ve huzurlu hissettiklerini söylediklerini dile getirdi.

Erkoç, çalışmayı 150 hanede yaptıklarını belirterek, "İnşallah bunu daha da genişleteceğiz. Yaşlılarımız çeşitli imkansızlıklar ve sorunlardan dolayı yalnız kalmış olabilirler ama biz belediye olarak onların yalnızlığını unutturmaya, yanlarında olmaya, manevi evlatları olmaya talibiz." ifadesini kullandı.