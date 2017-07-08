Mandaların yolculuğu

Kayseri'nin İncesu ilçesi Dokuzpınar Mahallesi'nde vatandaşların beslediği, sütü ilgi gören mandalar, sabahın ilk ışıklarında meydana getiriliyor.

Yaklaşık 700 manda, daha sonra çoban Murat Baykara (32) tarafından Erciyes Dağı eteklerindeki sulak alanlara götürülüyor. Hayvanlar, Karasazlık bölgesindeki sulak alanlarda gün boyu otluyor.

Gün batımına yakın tekrar ahırlarının yolunu tutan sürüyü, çoban Baykara "Poyraz" adını verdiği emektar atıyla takip ediyor.

Baykara, çocukluğundan beri hayvancılık işleriyle uğraştığını belirterek, "Saat 06.00 gibi yola çıkarız. Hayvanları otluk alanlara götürürüz. Hayvanlar akşama kadar orada yayılır. Akşam da yine aynı yoldan köye getiririz." dedi.