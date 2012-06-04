Manavgat'ta trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Alınan bilgiye göre Manavgat D-400 karayolu Sanayi kavşağında, sürücü Kutluhan Aksoy yönetimindeki 07 EMB 78 plakalı otomobil, Muharrem Ilgın'ın kullandığı 07 LGD 86 plakalı midibüs ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hurda haline dönen otomobilde olduğu açıklanan aynı aileden Şenol ve Esmehan Aksoy ile Adem Uryan olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralılar Kutluhan ve Sibel Aksoy ise Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Midibüs sürücüsü Muharrem Ilgın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.