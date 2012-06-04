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Manavgat'ta trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Manavgat'ta otomobil ile midibüsün çarpıştığı trafik kazasında, 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Manavgat'ta trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Manavgat'ta otomobil ile midibüsün çarpıştığı trafik kazasında, 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

04 Haziran 2012 Pazartesi 09:33
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Manavgat'ta trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Alınan bilgiye göre Manavgat D-400 karayolu Sanayi kavşağında, sürücü Kutluhan Aksoy yönetimindeki 07 EMB 78 plakalı otomobil, Muharrem Ilgın'ın kullandığı 07 LGD 86 plakalı midibüs ile çarpıştı. 

Çarpışmanın etkisiyle hurda haline dönen otomobilde olduğu açıklanan aynı aileden Şenol ve Esmehan Aksoy ile Adem Uryan olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralılar Kutluhan ve Sibel Aksoy ise Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.  

Midibüs sürücüsü Muharrem Ilgın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

AA

Son Güncelleme: 04.06.2012 01:34
Anahtar Kelimeler:
Trafik Kazası
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