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Mamak'ın komutanı bulundu

12 Eylül dönemindeki işkencelerle ilgili soruşturma kapsamında dönemin Mamak Askeri Cezaevi Müdürü emekli Albay Raci Tetik'in adresi tespit edildi.

Mamak'ın komutanı bulundu

12 Eylül dönemindeki işkencelerle ilgili soruşturma kapsamında dönemin Mamak Askeri Cezaevi Müdürü emekli Albay Raci Tetik'in adresi tespit edildi.

13 Haziran 2012 Çarşamba 08:35
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Mamak'ın komutanı bulundu

ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 12 Eylül askeri darbesi döneminde yaşanan işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin soruşturmada, dönemin Mamak Askeri Cezaevi Müdürü emekli Albay Raci Tetik'in adresini belirledi.
12 Eylül darbesi ile ilgili Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya hakkında dava açan özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği, işkence iddialarına ilişkin şikayetleri, görevsizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermişti. Başsavcılık da iddiaların soruşturulması görevini Cumhuriyet Savcısı Murat Demir'e vermişti.
Savcı Demir'in, 12 Eylül döneminde Ankara'da yaşanan işkence ve kötü muamele iddialarıyla ilgili dönemin Mamak Askeri Cezaevi Müdürü emekli Albay Raci Tetik'in bulunması için Emniyet'e yazdığı yazıya cevap verildi.
Emniyet'ten savcılığa ulaşan cevapta Tetik'in, İstanbul'da GATA'ya bağlı Çamlıca Huzurevi'nde kaldığının belirlendiği kaydedildi. Tetik'in önümüzdeki günlerde talimatla ifadesinin alınması bekleniyor.
Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nin 12 Eylül darbesine ilişkin Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya hakkında hazırladığı iddianamede, ''Tetik'in, Mamak Askeri Cezaevi'ndeki işkencenin emirlerini verdiği'' ileri sürülüyordu.

AA

Son Güncelleme: 13.06.2012 00:36
Anahtar Kelimeler:
Mamak
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