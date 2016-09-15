Mali'deki ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtıldı

BAMAKO

Cansuyu Derneği tarafından Mali'nin farklı bölgelerinde yaklaşık 4 bin kurban hissesi kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Başkent Bamako ile Sigasso ve Sebu şehirlerinin kırsal kesimlerinde kurban etleri yerel partner kuruluş iş birliği ile bölgede dağıtıldı. Etlerin yaklaşık olarak 100 bin kişiye ulaştırıldığı ifade edildi.

''4 bin hisse kurban kesildi''

Ülkedeki en büyük yardım kuruluşlarından birisi olan Mali Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkan Yardımcısı Osman Diara, yaptıkları yardımlardan ve insani kalkınma çalışmalarından dolayı dost ve kardeş Türk halkına müteşekkir olduklarını söyledi. "Türk kardeşlerimiz Malili kardeşlerini unutmadı" diyen Diara, Türk yardım gönüllülerinin Kurban Bayramı'nı Türkiye’de aileleri ile birlikte olmak yerine Malili kardeşlerinin yanında geçirmeyi tercih ettiklerini ve bu ülke halkının dertlerine ve sevinçlerine ortak olduklarını anlattı.

Cansuyu Derneği Afrika Projeleri Koordinatörü Mesut Ceylan da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016 yılı Kurban Bayramı organizasyonu için Mali’de bulunduklarını hatırlattı. Kurbanda yaklaşık 4 bin hisse kurban kestiklerini ve buradaki insanlara bu mutluluğu yaşatmanın kendileri için çok güzel bir duygu olduğunu söyleyen Ceylan, "Mali toplumu Türkleri gördüğü zaman beyaz insanın sadece sömürmek için değil insanlara yardım edebilmek için de geldiğini görüyor." dedi.