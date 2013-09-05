Makamında kalp krizi geçiren belediye başkanı öldü

AYDIN



Makamında kalp krizi geçiren İncirliova ilçesine bağlı Acarlar beldesinin AK Partili Belediye Başkanı Cafer Yıldırım (57) hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, bir zabıta görevlisi ile tartıştığı iddia edilen Yıldırım, makamına geçtikten sonra kalp krizi geçirmesi üzerine ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Tedaviye alınan Yıldırım, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Aynı dönemde vefat eden 3. başkan oldu



Yıldırım, Acarlar Belediyesinde aynı dönem içerisinde hayatını kaybeden 3. başkan oldu.



Acarlar eski Belediye Başkanı Yunus Şentürk'ün 20 Ocak 2012'de ölmesi üzerine boşalan makama AK Parti Belediye Meclis Üyesi Adnan Yıldız seçilmişti.



Yaklaşık 8 ay belediye başkanlığı koltuğunda oturan Şentürk, 7 Eylül 2012'de kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmiş yerine AK Partili Belediye Meclis Üyesi Cafer Yıldırım getirilmişti.



Yıldırım'ın da başkanlık koltuğunda 1 yılı dolmadan kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi belde halkını üzüntüye boğdu.



Evli ve 4 çocuk babası Yıldırım'ın cenazesinin Perşembe günü Acarlar beldesinde öğle namazını müteakip kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.





AA