Mahkumlar, cezaevindeki konserle eğlendi

Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Cezaevi Başmüdürü İsmail Dal, mahkumlar için düzenlenen eğlence programında yaptığı konuşmada, yürüttükleri etkinlik ve çalışmaları anlattı.

Cezevinde yapımı tamamlanan çok amaçlı salonla birlikte bu tür etkinlikleri artıracaklarını ifade eden Dal, ''Kurumumuzun eğitim biriminin düzenlediği etkinlikler, mahkumlarımıza moral ve motivasyon oldu. Güzel bir etkinlik yaptığımızı düşünüyorum'' diye konuştu.

Cezaevinde ''Topluma yeniden kazandırma çalışmaları''nın da devam ettiğini ifade eden Dal, bu kapsamda okuma-yazma ve üniversiteye hazırlık gibi eğitim çalışmalarının da bulunduğunu kaydetti. Dal, meslek edindirme kurslarıyla da mahkumları topluma kazandırma gayreti içerisinde olduklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından meslek edindirme ve eğitim kurslarını başarıyla bitiren mahkumlara sertifikaları verildi.

Etkinlikte daha sonra mahalli sanatçı Sinan İşler, bir konser verdi.