İZMİR

İzmir'in Narlıdere ilçesine bağlı Altınevler Mahallesi'nde iki dönemdir muhtarlık yapan 56 yaşındaki Hacer Kırkayak, özel kıyafetleri, kaskı ve kullandığı motosikletiyle görenlerin ilgisini çekiyor.

Eski bir gazeteci ve sporcu olan Hacer Kırkayak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğup büyüdüğü mahallede herkese yardım etmek amacıyla daha önce muhtar azası olarak görev yaptığını, 2009'dan bu yana da muhtarlık görevini yaptığını anlattı.

Çocukluk yaşlarından bu yana motosiklete büyük ilgisinin olduğunu dile getiren Kırkayak, sağlığı elverdiği sürece bu tutkunun devam edeceğini dile getirdi.

Motosikletiyle dolaştığında insanların şaşkın gözlerle kendisini izlediğini ve çok şaşırdığını ifade eden Kırkayak, şöyle konuştu:

"Çocukluğumdan bu yana motosiklet tutkum var. Küçükken motosiklet kiralayıp binebilmek için kitaplarımı kiraya verirdim. Mahallede motosikletli bir kadını görenler çok şaşırıyor. Kimileri hatıra fotoğrafı çektiriyor, kimi imza istiyor. 48 yaşında A2 ehliyeti aldım. Yaklaşık 10 yıldır ehliyetli olarak motosiklet kullanıyorum. Motosikletimle kapı kapı dolaşarak sorunları çözmeye çalışıyorum. 70-80 yaşına kadar motosiklete binmek isterim. Yolda koca koca tırları, kepçeleri kullanan insanlar şaşırdıklarını, kendilerinin bunu kullanamayacağını söylüyorlar. Motosiklet benim için büyük bir tutku."

"Mahallenin hem annesi hem babasıyım"

Veteranlar sırıkla atlamada Balkan şampiyonluğu da olan Kırkayak, engellilerin, hasta ve yaşlıların, kış aylarını sokakta geçirmek zorunda kalan kimsesizlerin yardımına koştuğunu, ramazan ayında topladığı yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını, kimi zaman da komşu kavgalarında araya girerek yardımcı olduğunu söyledi.

Telefonunun 24 saat açık olduğunu, vatandaşların kendisini arayarak "Muhtarım sokağımızın lambası yanmıyor" dediğinde gece bile olsa hemen sorunla ilgilendiğini, yeri geldiğinde gece yarısı çizmelerini, yağmurluklarını giyip çözüm odaklı çalıştığını kaydeden Kırkayak, "Ben ne kadınım ne erkek. İnsan olmayı bildim. Cinsiyet ayrımı göstermeden mahallemin hem annesiyim hem babasıyım hem gerekirse can yoldaşıyım." diye konuştu.

AA