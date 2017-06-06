Mahalleliyi istek parçalar ile sahura kaldırıyorlar

Erzurum'da ramazan ayının önemli geleneklerinden birini yaşatan ve vatandaşları davul ve zurna ile sahura kaldıran Mehmet ve oğlu Erkan Kılıç, bu görevlerini yerine getirirken yöresel türküler de seslendiriyor.

Oğlu Erkan ile sahur vaktinde davul ve zurnayı alarak merkez Yakutiye ilçesindeki Gez Mahallesi'nde mesaiye başlayan baba Mehmet Kılıç, birbirinden güzel yöresel türküler söyleyip, oyun havaları çalarak mahalle sakinlerini sahur için uyandırıyor.

Baba ve oğlunun sahur mesaisinde bazı vatandaşlar evlerinin pencereleri ve balkonlarına çıkarak istek parçalarını iletiyor, bazıları ise sokak girişinde ikiliyi halay çekip yöresel oyunlar oynayarak karşılıyor.

Sahur mesaisi düğün merasimini aratmıyor

Mahalle sakinlerini kırmayarak istedikleri parçayı çalan baba ve oğul, sokaklarda davul sesini duyunca halaya tutuşan vatandaşlar ve gençleri de eğlendirmeyi ihmal etmiyor.

Sahur vaktinde davul zurna eşliğinde halay çekerek eğlenceli vakit geçiren bazı mahalle sakinleri ise her gün sahur vaktinin gelmesini iple çekiyor.

Renkli ve eğlenceli kişilikleriyle halkın sempatisini kazanan baba ve oğlunun sahur mesaisi adeta düğün merasimini andırıyor.

Baba Mehmet Kılıç, 40 yıldır davulculuk yaptığını söyledi.

Ramazanda davul geleneğine işaret eden Kılıç, "40 yıldır Erzurum'un geleneğini, göreneğini yaşatıyorum. Milleti sahura davul zurnayla kaldırıyoruz. Mahalleden geçerken bizi gören gençler halay çekmeye başlıyor. İstek parça istiyorlar, biz de çalıyoruz." dedi.