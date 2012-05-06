Magandalar dehşet saçtı

Olay, Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Yıldırım caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 16 Z 9186 plakalı kamyonetten bıçak ve sopalarla inen Abdullah M. (25), Kadir M. (23), Mustafa Ç., baba Haşim Savaş (56) ile çocukları Batuhan Savaş (21) ve 29 yaşındaki Ferhat Savaş'a saldırdı. Kavga çevredeki vatandaşların yardımıyla güçlükle ayrılırken Haşim Savaş, Batuhan Savaş ve Ferhat Savaş çeşitli yerlerinden bıçaklayaralandı. Zanlılar ise hiç birşey olmamış gibi kamyonete binerek kaçmayı başardı.

Özel bir hastaneye kaldırılan 29 yaşındaki Ferhat Savaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan baba ve diğer oğlu Batuhan Savaş ise tedavi altına alındı. Olay yerindeki görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkan Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise Abdullah M. ile Kadir M.'yi gözaltına aldı. Zanlılardan Mustafa Ç.'nin ise hala kayıp olduğunu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.