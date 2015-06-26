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Madrid'te sokak kültürü festivali başladı

İspanya'nın başkenti Madrid'de "Mulafest" adıyla düzenlenen sokak kültürü festivalinde motosiklet ve antika araba fuarı, gece konserleri, grafiti sergisi ilgi görüyor

Madrid'te sokak kültürü festivali başladı

İspanya'nın başkenti Madrid'de "Mulafest" adıyla düzenlenen sokak kültürü festivalinde motosiklet ve antika araba fuarı, gece konserleri, grafiti sergisi ilgi görüyor

26 Haziran 2015 Cuma 11:41
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Madrid'te sokak kültürü festivali başladı

MADRİD - İspanya'nın başkenti Madrid'de, sokak kültürü festivali başladı.

"Mulafest" adıyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenen festivalde müzikten, spora, dansa, gastronomiye birçok alanda ziyaretçilere alternatifler sunuluyor.

Fuar alanı IFEMA'da 25 Haziran'da başlayan ve 4 gün sürecek festivalde motosiklet ve antika araba fuarı, gece konserleri, grafiti sergisi, sokak dansçıları, bisiklet gösterileri ve dövme salonları ilgi görüyor.

Yaz aylarında genelde çok az aktivitenin olduğu Madrid'de düzenlenen festival, 20 avrodan başlayan giriş ücreti ile hem sokak sanatçılarına hem de IFEMA'ya ekonomik kaynak yaratıyor. Geçen yıl 35 bin kişinin ziyaret ettiği festival, 28 Haziran Pazar günü sona erecek.

AA

Son Güncelleme: 26.06.2015 12:04
Anahtar Kelimeler:
önce VatanMadrid
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