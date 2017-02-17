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Madrid'de doğum günü temalı defile

İspanyol tasarımcı Agatha Ruiz de la Prada, Mercedes Benz Madrid Moda Haftası'nda "pastalı, hediye paketli, kalpli" tasarımlarıyla doğum günü partisini andıran defile sundu.

Madrid'de doğum günü temalı defile

İspanyol tasarımcı Agatha Ruiz de la Prada, Mercedes Benz Madrid Moda Haftası'nda "pastalı, hediye paketli, kalpli" tasarımlarıyla doğum günü partisini andıran defile sundu.

17 Şubat 2017 Cuma 16:39
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Madrid'de doğum günü temalı defile

İspanyol tasarımcıların 2017/2018 Sonbahar-Kış koleksiyonlarının tanıtıldığı Mercedes Benz Moda Haftası (MBFWM) renkli başladı.

Başkent Madrid'de 1985'ten bu yana yapılan ve bu yıl 65'incisi düzenlenen MBFWM'de ünlü modacılar, 2017/2018 Sonbahar-Kış koleksiyonlarını tanıttı.

43 tasarımcının katıldığı moda haftasının açılış gününde Agatha Ruiz de la Prada'nın renkli defilesi büyük ilgi çekti.

Pastalı, hediye paketli, kalpli tasarımlardan oluşan kıyafetleriyle podyuma çıkan mankenler, izleyicilere doğum günü partisi gibi bir defile sundu.

İspanya'nın en renkli modacılarından Agatha Ruiz de la Prada, izleyiciler tarafından ayakta alkışlanan defilesinin ardından basına yaptığı açıklamada, gelecek sezonun "hayatın sıradanlığından çıkmayı başaran, renkler ve heyecanlar arasında geçmesini umduğunu" söyleyerek "Tatlılar, kekler, pastalar gibi enerjik, neşeli ve sıcak bir sezon olsun." temennisinde bulundu. 

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Anahtar Kelimeler:
Mercedes Benz Moda HaftasıMadrid
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