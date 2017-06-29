Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 33°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
100270
ALTIN
140.793
DOLAR
3.5186
STERLIN
4.5713
EURO
4.0170
Herkes İçin Orijinal Sanat 
Herkes İçin Orjinal Sanat 
Hayat hep başlangıç noktasındadır…
Hayat hep başlangıç noktasındadır…
İhtiyarlık veya Yaşlılık Kaç Yaşında Başlar?
İhtiyarlık veya Yaşlılık Kaç Yaşında...
Milli binici Karaevli'ye men cezası
Milli binici Karaevli'ye men cezası
37 yıldır kesmediği bıyıklarına gözü gibi bakıyor
37 yıldır kesmediği bıyıklarına gözü...

Maaşını kombine bilete yatırdı

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Bartınspor'un açık artırmayla satışa çıkardığı "74" numaralı kombineyi asgari maaşı kadar ücret ödeyerek satın alan lokanta çalışanına, bileti törenle teslim edildi.

Maaşını kombine bilete yatırdı

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Bartınspor'un açık artırmayla satışa çıkardığı "74" numaralı kombineyi asgari maaşı kadar ücret ödeyerek satın alan lokanta çalışanına, bileti törenle teslim edildi.

29 Haziran 2017 Perşembe 16:58
9 Okunma
Maaşını kombine bilete yatırdı

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Bartınspor'da kulüp yönetimi tarafından açık artırmayla satışa çıkarılan "74" numaralı kombineyi satın alan taraftara, bileti teslim edildi.

Kentteki bir kafede düzenlenen teslim töreninde konuşan Kulüp Başkanı Mehmet Bulut, asgari ücretle lokantada garson olarak çalışan Volkan Özköse'nin örnek fedakarlık yaparak maaşına yakın bir parayla kombinesini aldığını söyledi.

Yönetim olarak Özköse'ye teşekkür için bir araya geldiklerini ifade eden Bulut, "Bin 300 lira vererek biletin sahibi olan kardeşimize ilimizin plakası olan 74 numaralı kombine kartı ile çeşitli hediyelerimizi takdim ettik. Volkan kardeşimiz, bu davranışıyla tüm Bartınspor taraftarlarının elini taşın altına koyması gerektiğini gösterdi. Bu inşallah örnek alınır." diye konuştu.

Volkan Özköse de sosyal medya üzerinden gördüğü kampanyaya dahil olmak istediğini ve bu biletin kendisine nasip olduğunu dile getirdi.

Özköse, "Bartınspor'u çocuklarımıza, ailelerimize sevdireceğiz. Biz herkesi tribünlerde görmek istiyoruz. Ayrıca tüm esnaf büyüklerimizin, kardeşlerimizin de kulübe destek vermesini istiyorum." dedi.

Başkan Bulut, daha sonra biletini teslim ettiği Özköse'ye kaşkol, forma ve saat hediye etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bölgesel Amatör LigKombine BiletBartınspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YENİ NESİL ERKEK OYUNCULAR - 11
YENİ NESİL ERKEK OYUNCULAR - 11
İhtiyarlık veya Yaşlılık Kaç Yaşında Başlar?
İhtiyarlık veya Yaşlılık Kaç Yaşında Başlar?
37 yıldır kesmediği bıyıklarına gözü gibi bakıyor
37 yıldır kesmediği bıyıklarına gözü gibi bakıyor
En İyi Termal Otellerde Tatil Yapma İmkânı
En İyi Termal Otellerde Tatil Yapma İmkânı
En İyi Otel Seçenekleri Bu Sitede
En İyi Otel Seçenekleri Bu Sitede
Yeni Nesil Erkek Oyuncular - 10
Yeni Nesil Erkek Oyuncular - 10

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ