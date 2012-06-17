LYS'de ikinci etap sona erdi

ANKARA

LYS-4, Türkiye'de 81 il merkezi ile Lefkoşa'da gerçekleştirildi. Sınava 385 bin 659 aday katıldı. Tek oturumda uygulanan sınav 135 dakika sürdü.

Adaylara 90 sorunun yöneltildiği sınavda, tarih, coğrafya-2 ve felsefe testleri yer aldı. Tarih testinde 44 soru için 65 dakika, coğrafya-2 testinde 16 soru için 25 dakika, felsefe testinde ise 30 soru için 45 dakika süre verildi. Felsefe testinde 10 psikoloji, 10 sosyoloji ve 10 mantık sorusu yer aldı. Testler, ayrı soru kitapçıklarında yer aldı ve tek cevap kağıdı kullanıldı.

Adayların çoğunluğu, kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için sabah erken saatlerden itibaren sınav yerlerine geldi. Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafından elle ve detektörle arandı.

Sınav sırasında ÖSYM'yi temsil eden özel görevliler sınav salonlarını dolaşarak, gereken bütün önlemleri aldı.

Lisans Yerleştirme Sınavları, 23-24 Haziran 2011 tarihlerinde yapılacak LYS-3 Edebiyat-Coğrafya Sınavı ve LYS-2 Fen Bilimleri Sınavı ile sona erecek.