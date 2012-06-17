Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118156
ALTIN
162.622
DOLAR
3.8387
STERLİN
5.3280
EURO
4.7215
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

LYS'de ikinci etap sona erdi

Üniversite adayları, Lisans Yerleştirme Sınavları'nın ikinci gününde Sosyal Bilimler Sınavı için ter döktü.

LYS'de ikinci etap sona erdi

Üniversite adayları, Lisans Yerleştirme Sınavları'nın ikinci gününde Sosyal Bilimler Sınavı için ter döktü.

17 Haziran 2012 Pazar 13:42
1417 Okunma
LYS'de ikinci etap sona erdi

ANKARA 

LYS-4, Türkiye'de 81 il merkezi ile Lefkoşa'da gerçekleştirildi. Sınava 385 bin 659 aday katıldı. Tek oturumda uygulanan sınav 135 dakika sürdü.
Adaylara 90 sorunun yöneltildiği sınavda, tarih, coğrafya-2 ve felsefe testleri yer aldı. Tarih testinde 44 soru için 65 dakika, coğrafya-2 testinde 16 soru için 25 dakika, felsefe testinde ise 30 soru için 45 dakika süre verildi. Felsefe testinde 10 psikoloji, 10 sosyoloji ve 10 mantık sorusu yer aldı. Testler, ayrı soru kitapçıklarında yer aldı ve tek cevap kağıdı kullanıldı.
Adayların çoğunluğu, kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için sabah erken saatlerden itibaren sınav yerlerine geldi. Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafından elle ve detektörle arandı.
Sınav sırasında ÖSYM'yi temsil eden özel görevliler sınav salonlarını dolaşarak, gereken bütün önlemleri aldı.
Lisans Yerleştirme Sınavları, 23-24 Haziran 2011 tarihlerinde yapılacak LYS-3 Edebiyat-Coğrafya Sınavı ve LYS-2 Fen Bilimleri Sınavı ile sona erecek.

AA

Son Güncelleme: 17.06.2012 05:43
Anahtar Kelimeler:
LYS
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ