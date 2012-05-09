Lübnan'da yemek festivali

Lübnan Kaslik Üniversitesi'nde düzenlenen Uluslararası Geleneksel Yemek Yarışması'nda Türkiye, genel sıralamada birinci olurken, en iyi hatıralık eşya kategorisinde ebru sanatıyla ödül kazandı.

Beyrut'ta bulunan üniversitede, 2006 yılından beri düzenlenen yemek festivaline bu yıl 13 ülke katıldı.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi İnan Özyıldız ile çok sayıda ülkenin büyükelçisi ve öğrencileri, yemeklerin tadına bakmak için yarıştı.

Geleneksel kıyafet giyerek katılımcılara yemeklerini sunan öğrencilerin bulunduğu stantlarda, en çok ilgiyi çeken yerlerden biri Türkiye standı oldu.

Türk Büyükelçiliği'nin aşçısı tarafından kesilen dönerler katılımcılara stantta sıcak sıcak ikram edilirken, yanında yaprak sarması, salata ve şekerpare verildi.

Okul yönetimi tarafından oluşturulan jüri, yemeklerin tadına bakıp Türk kahvesi içti.

Beyrut Yunus Emre Türk Kültür Merkezi tarafından Türkiye'den getirilen ebru sanatçısı Kurtuluş Nuri Öz, okul dekanı ile ebru yaptı. Kanun sanatçısı Yusuf Baha Tahma da seslendirdiği Türk Sanat Müziği parçaları ve çaldığı neyle büyük beğeni kazandı.

Yarışmaya katılan Japonya ve Güney Kore standında suşileri, geleneksel giysili öğrenciler sundu. Avustralya standında ise kovboy kostümü giymiş öğrenciler dikkati çekti.

Jüri, birinciliğe layık gördüğü Türkiye'ye, ayrıca en iyi hatıralık eşya kategorisinde ebru sanatıyla ödül verdi.

