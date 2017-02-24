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Lösemi hastası Zehra'nın dileği gerçekleşti

Kemoterapi sürecinde kaybettiği saçları nedeniyle büyük üzüntü yaşayan 9 yaşındaki Zehra Kurşun'un dileği, kanser hastalarına ücretsiz peruk yapan kuaför sayesinde gerçekleşti.

Lösemi hastası Zehra'nın dileği gerçekleşti

Kemoterapi sürecinde kaybettiği saçları nedeniyle büyük üzüntü yaşayan 9 yaşındaki Zehra Kurşun'un dileği, kanser hastalarına ücretsiz peruk yapan kuaför sayesinde gerçekleşti.

24 Şubat 2017 Cuma 12:18
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Lösemi hastası Zehra'nın dileği gerçekleşti

Aydın'da bir ay önce lösemi hastası olduğu belirlenen ve kemoterapi sürecinde kesilen saçları için büyük üzüntü yaşayan 9 yaşındaki Zehra Kurşun'un yüzü, kanser hastalarına ücretsiz peruk yapan kuaför sayesinde yeniden güldü.

Umurlu Mahallesi'nde yaşayan Mustafa (41) ve Nazire (32) Kurşun çifti, geçen ay gittikleri doktorda kızları Zehra Kurşun'un lösemi olduğunu öğrendi. Umurlu İlkokulu 4. sınıf öğrencisi çocuğun hemen tedavisine başlandı.

Kemoterapi sürecinde saçlarını kaybeden Zehra Kurşun, kendisini aynada görünce büyük üzüntü yaşadı. Zehra Kurşun, eski görüntüsüne kavuşmak için sosyal medyadan kanser hastalarına ücretsiz peruk verdiğini öğrendiği Kuşadası ilçesindeki kuaför Kenan Kaya'dan yardım istedi.

Önce Kurşun'a sadece Kuşadası'ndaki hastalara yardım ettiğini söyleyen Kaya, "Eski saçlarıma benzeyen bir peruk istiyorum" sözleri üzerine çocuğu kırmayarak 3 peruk hazırladı. Perukları Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavisi süren Kurşun'a kendisi götüren Kaya, Zehra Kurşun'a en uygun olanını seçti ve "yeni saçlarını" teslim etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
LösemiKemoterapiPerukKuşadası
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