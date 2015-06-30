Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.988
DOLAR
3.8451
STERLİN
5.3394
EURO
4.7341
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Liseyi güçlükle üniversiteyi birincilikle bitirdi

Hatay'da zayıf dersleri yüzünden lise diplomasını güçlükle alan Abdo Tokgözoğlu (25), hocaları ve arkadaşlarının desteği sayesinde SAÜ'den birincilikle mezun oldu.

Liseyi güçlükle üniversiteyi birincilikle bitirdi

Hatay'da zayıf dersleri yüzünden lise diplomasını güçlükle alan Abdo Tokgözoğlu (25), hocaları ve arkadaşlarının desteği sayesinde SAÜ'den birincilikle mezun oldu.

30 Haziran 2015 Salı 14:49
432 Okunma
Liseyi güçlükle üniversiteyi birincilikle bitirdi
SAKARYA 

Hatay'da zayıf dersleri yüzünden lise diplomasını güçlükle alan Abdo Tokgözoğlu (25), hocaları ve arkadaşlarının desteğiyle Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü ile üniversiteyi birincilikle bitirdi. 

Tokgözoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce iki üniversitede eğitim gördüğünü, sonrasında Cumhuriyet Üniversitesi'nde (CÜ) okurken yatay geçişle SAÜ'ye geldiğini anlattı. 

Lise hayatında çok kötü dönem geçirdiğini vurgulayan Tokgözoğlu, "Üniversiteyi kazandım fakat mezun olamıyordum çünkü 10 zayıfım vardı. Diplomayı alamıyordum. Üniversiteyi kazandıktan sonra arkadaş çevrem değişti. Lisede dağınık çevrem vardı. Ondan kurtulduktan sonra buna karar verdim çünkü lise hayatımda ailem çok üzüldü, onun karşılığını vermem gerekiyordu" şeklinde konuştu. 

Üniversitede ilk olarak diferansiyel denklemler dersine girdiğini, dersten sonra hocasına "Burada okul birincisi olacağım" dediğini belirten Abdo Tokgözoğlu, "Akşama gittim, bunu bir yere yazdım ve okul birincisi oldum. Okul birinciliği mükemmel bir duygu. Bu kadar mutlu olacağımı hiç düşünmemiştim. Ailemi bu kadar heyecanlandırmak, mutlu etmek çok büyük duygu" ifadesini kullandı. 

SAÜ'ye 1,5 ay geç başladığını, açığı kapatmak için günde 16 saat ders çalıştığını dile getiren Tokgözoğlu, tatil yapamadığını söyledi.

Abdo Tokgözoğlu, hocalarının kendisine çok destek olduğunu ifade ederek, "Onlara çok çok teşekkür ediyorum.  Burada diri durabildiysem hocalarım ve bazı arkadaşlarım sayesinde, bana çok destek oldular" şeklinde konuştu.

Yüksek lisans yapmayı hedeflediğini vurgulayan Tokgözoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: 

"Amerika'da yüksek lisans bursu 'fulbright' için mülakata girdim, sonuçlanmasını bekliyorum. Eğer olumsuzluk olursa askere giderim. Olmazsa yüksek lisans için yine başvuru yapacağım. Amerika'dan yeni geldim, orada 7 ay kaldım. Üstten ders almıştım, dönem boşaltmıştım. Dil eğitimi dolayısıyla Amerika'da zaman geçirdim. Şimdi de TOEFL sınavına hazırlanacağım, kazanırsam tekrar Amerika'ya gedeceğim. Öğrencilere tavsiyem, hafta içinde hiç ders çalışmıyoruz. Sürekli dışarıda dolaşıyoruz. Sosyal aktivite tabii olacak ama derslerimize yoğunlaşmamız gerekiyor diye düşünüyorum."

AA

Son Güncelleme: 01.07.2015 11:46
Anahtar Kelimeler:
Önce Vatan Gazetesi - Liseyi Güçlükle üniversiteyi Birincilikle Bitirdi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ