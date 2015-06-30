Liseyi güçlükle üniversiteyi birincilikle bitirdi

SAKARYA

Hatay'da zayıf dersleri yüzünden lise diplomasını güçlükle alan Abdo Tokgözoğlu (25), hocaları ve arkadaşlarının desteğiyle Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü ile üniversiteyi birincilikle bitirdi.

Tokgözoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce iki üniversitede eğitim gördüğünü, sonrasında Cumhuriyet Üniversitesi'nde (CÜ) okurken yatay geçişle SAÜ'ye geldiğini anlattı.

Lise hayatında çok kötü dönem geçirdiğini vurgulayan Tokgözoğlu, "Üniversiteyi kazandım fakat mezun olamıyordum çünkü 10 zayıfım vardı. Diplomayı alamıyordum. Üniversiteyi kazandıktan sonra arkadaş çevrem değişti. Lisede dağınık çevrem vardı. Ondan kurtulduktan sonra buna karar verdim çünkü lise hayatımda ailem çok üzüldü, onun karşılığını vermem gerekiyordu" şeklinde konuştu.

Üniversitede ilk olarak diferansiyel denklemler dersine girdiğini, dersten sonra hocasına "Burada okul birincisi olacağım" dediğini belirten Abdo Tokgözoğlu, "Akşama gittim, bunu bir yere yazdım ve okul birincisi oldum. Okul birinciliği mükemmel bir duygu. Bu kadar mutlu olacağımı hiç düşünmemiştim. Ailemi bu kadar heyecanlandırmak, mutlu etmek çok büyük duygu" ifadesini kullandı.

SAÜ'ye 1,5 ay geç başladığını, açığı kapatmak için günde 16 saat ders çalıştığını dile getiren Tokgözoğlu, tatil yapamadığını söyledi.

Abdo Tokgözoğlu, hocalarının kendisine çok destek olduğunu ifade ederek, "Onlara çok çok teşekkür ediyorum. Burada diri durabildiysem hocalarım ve bazı arkadaşlarım sayesinde, bana çok destek oldular" şeklinde konuştu.

Yüksek lisans yapmayı hedeflediğini vurgulayan Tokgözoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Amerika'da yüksek lisans bursu 'fulbright' için mülakata girdim, sonuçlanmasını bekliyorum. Eğer olumsuzluk olursa askere giderim. Olmazsa yüksek lisans için yine başvuru yapacağım. Amerika'dan yeni geldim, orada 7 ay kaldım. Üstten ders almıştım, dönem boşaltmıştım. Dil eğitimi dolayısıyla Amerika'da zaman geçirdim. Şimdi de TOEFL sınavına hazırlanacağım, kazanırsam tekrar Amerika'ya gedeceğim. Öğrencilere tavsiyem, hafta içinde hiç ders çalışmıyoruz. Sürekli dışarıda dolaşıyoruz. Sosyal aktivite tabii olacak ama derslerimize yoğunlaşmamız gerekiyor diye düşünüyorum."