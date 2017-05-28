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Liselilerden enkaz altındakileri 'hayata bağlayacak' proje

İzmir'de bir grup lise öğrencisi, deprem sonrası enkaz altında kalanlara en kısa sürede ulaşılmasını sağlayacak "Deprem Bina Bilgi Sistemi" projesi tasarladı.

Liselilerden enkaz altındakileri 'hayata bağlayacak' proje

İzmir'de bir grup lise öğrencisi, deprem sonrası enkaz altında kalanlara en kısa sürede ulaşılmasını sağlayacak "Deprem Bina Bilgi Sistemi" projesi tasarladı.

28 Mayıs 2017 Pazar 13:09
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Liselilerden enkaz altındakileri 'hayata bağlayacak' proje

İZMİR

Yıkıcı depremler sonrası enkaz altında kalanların en kısa sürede kurtarılarak hayatta kalmalarını hedefleyen lise öğrencileri, arama kurtarma ekiplerinin işini kolaylaştırmak için proje hazırladı.

Deprem Bina Bilgi Sistemi adlı proje, bina yıkılmadan 30 saniye önce içeride kaç kişinin olduğu, binanın yaşı, kat sayısı ve bölgenin krokisi gibi bilgileri arama kurtarma için bölgeye hareket eden ekiplere iletecek.

Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı 11. sınıf öğrencisi Mert Berberoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de zaman zaman yıkıcı depremler yaşandığına işaret ederek, 1999'daki Marmara depreminde akrabalarını kaybettiğini anlattı.

Sınıf arkadaşları Gizem Kul ve Hakan Akçakal ile okulda öğrendikleri programlama, internet sayfası yapımı gibi bilgileri kullanarak bu alanda bir proje hazırlamaya karar verdiklerini belirten Berberoğlu, yaptıkları araştırmalarda deprem sonrası yürütülen arama kurtarma çalışmalarındaki başarının hayati önem taşıdığını gördüklerini söyledi.

Berberoğlu, arama kurtarma ekiplerinin işini kolaylaştırmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Projede bina girişine kişi sayma özellikli kameralar yerleştirdik. Sıradan kameralar, yapılacak programlama ile kişi sayabilir ya da bu iş için üretilen cihazlardan faydalanılabilir. Bu cihazın elde ettiği veri her 30 saniyede bir AFAD için yaptığımız internet sayfasına iletiliyor. Böylece bina yıkılmadan en geç 30 saniye önce binada kaç kişi olduğu öğrenilebiliyor." diye konuştu.

"Sesimi duyan var mı?" çağrısına gerek kalmayacak"
Berberoğlu, arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında kimse olup olmadığını çeşitli yöntemlerle belirlediğini dile getirerek, "Bunlardan birisi 'Sesimi duyan var mı' diye seslenmek. Artık 'Sesimi duyan var mı' gibi çağrılara gerek kalmayacak çünkü bu sistem sayesinde enkazda biri olup olmadığı bilinecek." dedi.

Projenin koordinatörü ve Bilişim Teknolojileri Alan Öğretmeni Mehmet Nuri Toplu da bu sistem için kişi sayma özellikli kamera, bir bilgisayar ve internet hattının yeterli olacağını kaydetti.

Yaptıkları araştırmada benzer bir sistemin bulunmadığını gördüklerini anlatan Toplu, "Projeyi AFAD ile paylaştık, ilgilerini çekti. Geliştirilen projenin daha profesyonel ekiplerce hayata geçirilmesini umuyoruz" dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
LiseEnkazHayatProjeönce Vatan
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