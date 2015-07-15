Lise ve üniversite tercih başvuruları yarın sona erecek

ANKARA - Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında liseler ile Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) tercih başvuru süresi yarın sona erecek.

TEOG yerleştirmeye esas puanlarına göre, liselere tercih işlemlerinde öğrenciler, 25 okultercih edebilecek ve bu tercihlerini herhangi bir ortaokul müdürlüğüne onaylatmak zorunda olacak. Tercih değişikliği başvuruları da yine aynı okula yapılacak.

Tercih işlemi, okul müdürlüklerine onaylatıldıktan sonra tamamlanmış olacak. Bunun ardından, 14 Ağustos 2015'te yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar açıklanacak.

Yerleştirmeye esas nakil işlemleri ise 17-21 Ağustos, 24-28 Ağustos ve 31 Ağustos-4 Eylül 2015'te gerçekleştirilecek.

Üniversite tercihleri

LYS sonuçlarının açıklanmasının ardından, adayların üniversite tercihlerini yaparken inceleyecekleri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yayımlandı.

Adaylar, kılavuzda yer alan kurallara göre, tercihlerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklar. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak. Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve kimseyle paylaşmamaları gerekiyor.

T.C. kimlik numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerde adayın kendisi sorumlu olacak.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklar. Adaylar, belirtilen süre içerisinde aynı internet adresinden tercih değişikliği yapabilecek. Süre tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik veya düzeltme yapılamayacak.

Üniversitelere tercih başvuru işlemleri yarın sona erecek. Tercihler yapılırken, ÖSYM'nin http://rehberlik.osym.gov.tr rehberlik sitesinden yararlanılabilecek.