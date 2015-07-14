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Lise öğrencisinin maket tekneleri 2 bin liraya satılıyor

Bodrum'da babasından öğrendiği bilgilerle maket tekne yapmaya başlayan 17 yaşındaki lise öğrencisi Serkan Köse'nin eserleri, 400 ila 2 bin lira arasında alıcı buluyor

Lise öğrencisinin maket tekneleri 2 bin liraya satılıyor

Bodrum'da babasından öğrendiği bilgilerle maket tekne yapmaya başlayan 17 yaşındaki lise öğrencisi Serkan Köse'nin eserleri, 400 ila 2 bin lira arasında alıcı buluyor

14 Temmuz 2015 Salı 11:52
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Lise öğrencisinin maket tekneleri 2 bin liraya satılıyor

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki lise öğrencisi, yaptığı tekne maketlerini 400 ila 2 bin lira arasında satıyor.

Bodrum Kanuni Sultan Süleyman Lisesi öğrencisi Serkan Köse, çocukluğundan bu yana tekne marangozu babasının yaptığı guletlere (iki direkli yelkenli tekne) merak saldı. Özellikle son 3 yıldır tüm yaz tatilini babasının yanında geçiren Köse, gulet yapımıyla ilgili incelikleri öğrendi.

Gulet maketleri yapmaya başlayan Köse, bugüne kadar hazırladığı 30'un üzerinde maketin çoğunu sattı.

Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maket teknelerin küçüklüğünden bu yana ilgisini çektiğini söyledi.

Çocukluğunda hazır almak yerine tahtadan oyuncak yaptığını anlatan Köse, babasının yanında yapımını gördüğü teknenin, maketini hazırlamaya karar verdiğini kaydetti.

Yaptığı ilk maketin küçük bir oyma  tekne olduğunu dile getiren Köse, "Son 2-3 yıldır daBodrum guletleri ve lamine tekne maketi yapıyorum. Bugüne kadar irili ufaklı 30'dan fazla tekne maketi yaptım. Uzunluğu 2 metre civarında olan 4-5 teknem de bulunuyor" dedi.

Maketlerinde gerçek bir teknedeki tüm ayrıntıların bulunduğunu vurgulayan Köse, genellikle çam ağacından yaptığı maket teknelerin güvertesi ve ince aksesuarlarında tik malzemesi kullandığını belirtti.

Yaptığı maketleri tanıdıklar vasıtasıyla sattığını kaydeden Köse, "70 santimetrelik bir tekne maketini 400, bir metrelik maketi ise işçiliğine göre 2 bin liraya kadar fiyata satıyorum. 2 metrelik maketin fiyatı birkaç bin liraya kadar çıkabiliyor. 2 metrelik tekneyi, sıkı bir çalışmayla 1,5 ayda tamamlayabiliyorum" diye konuştu.

Hayali 8 metrelik gerçek tekne yapmak

Serkan Köse, bir İngiliz turistin kendisinden maket tekne yapmasını istediğini, 120 santimetrelik maketi en kısa zamanda tamamlayarak göndereceğini bildirdi.

Hayalinin 8 metre uzunluğunda kendisine ait bir tekne yapmak olduğunu bildiren Köse, ileride yat imalatçılığıyla uğraşmak istediğini söyledi.

İlçede 30 yıldır tekne marangozu olarak çalışan baba Osman Köse de oğlunun çocukluğundan bu yana tekne yapımına hevesi bulunduğunu ifade etti. Köse, oğlunun güzel işler çıkardığını ve başarısından mutlu olduğunu kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 14.07.2015 10:57
Anahtar Kelimeler:
önce VatanLise
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