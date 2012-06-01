Limandaki kazaya 4 tutuklama

Tekirdağ Limanı'nda feribottan inerken 41 E 7190 plaklı otomobilin denize düşmesi sonucu, Vecdet Eriş, eşi Aysel Eriş, Zeynep Gülhan ile Ahmet Gülhan'ın ölümüne ilişkin soruşturmada kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Tekirdağ Liman İşletmeleri Müdürü Ali Markal, Müdür Yardımcısı Rahman Çoban, Gemi 2. Kaptanı Ertuğrul Çakır ile 3. Kaptan Rafet Pala, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi 2. Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkemede tekrar ifadeleri alınan zanlılar, ''taksirle ölüme neden olmak'' suçundan tutuklandı. Mahkeme çıkışı sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevine konuldu.



Evlilik hazırlığı yapan çocuklarının ev eşyalarını Tekirdağ'a getirmek üzere Balıkesir'in Bandırma ilçesinden arabalı vapurla Tekirdağ Limanı'na gelen 41 E 7190 plakalı otomobilin denize düşmesi sonucu dünürler Ahmet Gülhan (51) ve Zeynep Gülhan (45) ile Vecdet Eriş (53) ve Aysel Eriş (49) ölmüştü.