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Lezzette geleneğe dönüş başladı

Her cadde ve sokakta bulunan ve birbirinden lezzetli yemekleriyle hem göze hem damağa hitap eden esnaf lokantalarına, son dönemde ilgi artıyor.

Lezzette geleneğe dönüş başladı

Her cadde ve sokakta bulunan ve birbirinden lezzetli yemekleriyle hem göze hem damağa hitap eden esnaf lokantalarına, son dönemde ilgi artıyor.

01 Ağustos 2017 Salı 13:51
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Lezzette geleneğe dönüş başladı

ŞANLIURFA

Mutfak kültürüyle dünyada marka olmayı başaran Türkiye'de, son yıllarda özelikle öğle arasında tüketilen fast food yiyeceklerle değişen yemek kültürü sayesinde eskiye dönüş yaşanıyor.

Özellikle çalışanların öğle aralarında uğrak yeri haline gelen ev yemekleri sunan esnaf lokantaları, Türk mutfağının enfes yemeklerini müşterilerine servis ediyor.

Her cadde ve sokakta bulunan ve birbirinden lezzetli yemekleriyle hem göze hem damağa hitap eden esnaf lokantalarına son dönemde ilgi de artıyor.

Damak tadını önemseyenlere bol çeşit sunan esnaf lokantaları, fiyatlarının uygunluğu ve kaliteleri dolayısıyla da tüketicilerden tam not alıyor.

"Esnaf lokantaları Türk mutfağının temel taşıdır"
Türkiye Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu Genel Başkanı Aykut Yenice, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yöresel yemeklerin lokantalarda daha iyi hazırlandığını söyledi.

Türkiye'de hazır yemek sektörünün zorlanmaya başladığını ifade eden Yenice, şöyle devam etti:

"Esnaf lokantaları, Türk mutfağının temel taşıdır, yaşadığımız kentlerin her bulvarında, her caddesinde, her sokağında olan esnaf kesiminin temsilcileridir. Türk mutfağının Osmanlı'dan bugüne yansımasıdır. Bir dönem fast food'un yayılmasıyla büyük bir darbe yediğimizi ve onun bizi etkilediğini görüyoruz. Son dönemde ise fast food'un kendine has, tek düze lezzetleri bizim için önemli bir avantaja dönüşmeye başladı. Çünkü artık tek lezzetten kurtulup, tencere yemeklerine özen gösterilmeye başlandı. Biz de sektörün temsilcileri olarak Türkiye çapında müthiş bir seferberlik başlattık. Önümüzdeki dönemde yöresel yemek festivali organize edeceğiz. Bu bağlamda Türk mutfağının ve esnaf lokantalarının hak ettiği yeri çok daha fazlasıyla kamuoyu nezdinde alacağından şüphem yok."

"Şu an işimizden gayet memnunuz"
Şanlıurfa'da 30 yılı aşkın süredir lokantacılık yapan Mehmet Kaya da esnaf lokantalarıyla hazır yemek sektörü arasında ciddi farkların bulunduğunu söyledi.

Esnaf lokantalarında insanların neler tükettiğini görebildiğine dikkati çeken Kaya, şunları kaydetti:

"Buraya gelen insanlar ne yediklerini biliyor ve birbirine güvenerek geliyor. Her şey göz önünde, etin pişmesi, servis edilmesi hepsi göz önünde. Ama hazır yemeklerde insanlar ne yediklerini bilmeden yiyor. Bir dönem hazır yemeklere ilgi gösteriliyordu. Ancak şu an biz işimizden gayet memnunuz. İnsanlar hem güzel yemek yiyor hem istediklerini yiyor hem de fiyat açısından daha cazip. Buraya gelen 20 liraya kebabıyla, salatasıyla, içeceğiyle beraber çok iyi bir şekilde sınırsız karnını doyuruyor. Hazır yemeğin ne olduğu belli değil."

AA

Anahtar Kelimeler:
LezzetGeleneğe Dönüşönce Vatan
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