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Leylekler için güvenli yuva

DKMP Genel Müdürü Taş, "Leyleklerin yuvalamada özellikle tercih ettikleri elektrik direkleri üzerinde güvenli yuva oluşturmalarını temin etmek için bugüne dek 926 yapay leylek platformu yaptık, 2017 baharıyla yeni yuva yapımına da başladık." dedi.

Leylekler için güvenli yuva

DKMP Genel Müdürü Taş, "Leyleklerin yuvalamada özellikle tercih ettikleri elektrik direkleri üzerinde güvenli yuva oluşturmalarını temin etmek için bugüne dek 926 yapay leylek platformu yaptık, 2017 baharıyla yeni yuva yapımına da başladık." dedi.

24 Şubat 2017 Cuma 12:07
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Leylekler için güvenli yuva

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü Nurettin Taş, leyleklerin özellikle tercih ettikleri elektrik direkleri üzerinde güvenli yuva oluşturmaları için bugüne kadar 926 yapay leylek platformu yaptıklarını, 2017 baharıyla yeni yuva yapımına başladıklarını bildirdi.

Taş, yaptığı yazılı açıklamada, yapay leylek platformlarıyla leyleklerin hayatlarının riske atılmaması ve enerji kayıplarının önüne geçilmesinin amaçlandığını belirtti.

Bu kapsamda elektrik direkleri üzerindeki leylek yuvalarına ilişkin belirli standartların yer aldığı talimatların 2013 yılında bölgelere gönderildiğini kaydeden Taş, bu tarihten itibaren yapay leylek yuvası platformlarının teknik çizimleri ve teknik şartnamesinin Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezince hazırlanan standarda göre yapıldığını ifade etti.

Türkiye'de hayvanları koruma çalışmalarının çok eskilere dayandığını, Selçuklu ve Osmanlı devirlerinde hayvanlar yararına birçok vakıf kurulduğunu hatırlatan Taş, göç sırasında yaralanan göçmen kuşları tedavi etmek için merkezler kurulduğunu, cami ve medrese gibi yapıların içine kuş evleri inşa edildiğini vurguladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Orman Ve Su İşleri BakanlığıDKMPNurettin TaşElektrik DirekleriGüvenli Yuva
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