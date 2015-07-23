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Leylek yavrusu ayağına dolanan ipten kurtarıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir alışveriş merkezinin çatısındaki yuvasında mahsur kalan yavrunun kurtarılması için zabıta ve itfaiye ekipleri büyük çaba harcadı

Leylek yavrusu ayağına dolanan ipten kurtarıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir alışveriş merkezinin çatısındaki yuvasında mahsur kalan yavrunun kurtarılması için zabıta ve itfaiye ekipleri büyük çaba harcadı

23 Temmuz 2015 Perşembe 10:23
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Leylek yavrusu ayağına dolanan ipten kurtarıldı

KONYA - Beyşehir ilçesinde alışveriş merkezinin bacasındaki yuvasında ayağına misina dolanan leylek yavrusu, zabıta ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Atatürk Caddesi'ndeki alışveriş merkezinin çatısındaki yuvada leylek yavrusunun ayağına misine dolandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve zabıta ekiplerine bildirdi.

Çatıya çıkan ekipler mahsur kalan leylek yavrusunun kurtarılması için büyük çaba harcadı.

Zabıta ekipleri, binanın diğer bacasındaki ipin ucunun serbest kalmasını sağladı, itfaiye görevlileri ise yuvanın bulunduğu bacaya merdiven uzatarak leylek yavrusunun ayağına dolanan misinayı çıkardı.

Leylek yavrusu yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından özgürlüğüne kavuştu.

AA

Son Güncelleme: 23.07.2015 12:01
Anahtar Kelimeler:
önce VatanLEYLEK
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