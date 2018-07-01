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'Leylek festivali'nde renkli görüntüler

Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen "14. Uluslararası Leylek Festivali"ne katılanlar, gözlem kulesi ve göle açıldıkları kayıklardan, evlerin çatıları ile elektrik direklerine yuva yapan leylekleri izledi.

'Leylek festivali'nde renkli görüntüler

Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen "14. Uluslararası Leylek Festivali"ne katılanlar, gözlem kulesi ve göle açıldıkları kayıklardan, evlerin çatıları ile elektrik direklerine yuva yapan leylekleri izledi.

01 Temmuz 2018 Pazar 16:34
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'Leylek festivali'nde renkli görüntüler

Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen "14. Uluslararası Leylek Festivali"nde renkli görüntüler ortaya çıktı.

İlçede bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Leylek Festivali" sona erdi.

Avrupa Leylek Köyleri Birliğine üye olan ve "Leylek köyü" olarak da bilinen kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nde dünden bu yana devam eden festival, renkli görüntülere sahne oldu.

Festivale katılanlar, gözlem kulesi ve göle açıldıkları kayıklardan, evlerin çatıları ile elektrik direklerine yuva yapan leylekleri izleme fırsatı buldu.

Festival boyunca kurulan "köylü pazarı"nda mahalle sakinlerinin hazırladığı ev yapımı tarhana, ekmek, salça, turşu, reçel ve benzeri ürünler de satışa sunuldu.

Bisiklet, tekne turları, yarışmalar, sihirbaz gösterileri, "leylek koşusu" ve geleneksel fener alayının gerçekleştirildiği festival kapsamında Eda-Metin Özülkü konser verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BursaBursa Karacabey14. Uluslararası Leylek Festivali
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