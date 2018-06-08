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Lavanta tarlasında yoga yaptılar

Edirne'de bir grup, lavanta tarlasında yoga egzersizleri yaparak güne başladı.

Lavanta tarlasında yoga yaptılar

Edirne'de bir grup, lavanta tarlasında yoga egzersizleri yaparak güne başladı.

08 Haziran 2018 Cuma 10:09
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Lavanta tarlasında yoga yaptılar

Edirne'de bir grup, lavanta tarlasında yoga egzersizleri yaparak güne başladı.

Edirne'de dün Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Edirne Turizm ve Tanıtma Derneği iş birliğinde başlayan "Edirne Lavanta Tarla Günleri" kapsamında yoga etkinliği düzenlendi.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü bahçesindeki lavanta tarlasına gelen bir grup, yoga eğitmeni Cansel Karabaş yönetiminde egzersiz yaptı.

Yoga egzersizleri yaklaşık bir saat sürdü.

Edirne Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, yaptığı açıklamada "Edirne Lavanta Tarla Günleri"nin ikinci gününe yoga ile başlandığını ve erken başlanan günün daha enerjik geçeceğini söyledi.

Programa herkesin ilgisini çekecek etkinlikler yerleştirdiklerini anlatan Bacıoğlu, amaçlarının Edirne'de tarihi, kültürel, doğa, gastronomi turizminin yanına bir de ekolojik turizmi de koymak olduğunun altını çizdi.

Yogaya katılanlardan İlayda Polat da lavanta kokuları eşliğinde çok farklı bir deneyim yaşadıklarını söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
EdirneLavanta Tarlası
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