Kuzeydoğu'da kar yağışı bekleniyor

ERZURUM

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece düşmesiyle kuzeydoğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla paçalı, kuzey ve kuzey doğu kesimlerinin çok bulutlu, akşam saatlerinde de Ardahan çevrelerinin yağmurlu, karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın düne göre 2 ila 4 derece düşeceği bölgede, rüzgarın kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği belirtildi.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta sıfırın altında 4, Erzurum ve Ağrı'da sıfırın altında 2, Ardahan'da 1, Erzincan'da 3, Iğdır'da 4 derece olarak ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığının Ardahan'da 9, Erzurum ve Kars'ta 14, Ağrı'da 17, Iğdır'da 20, Erzincan'da 21, Tunceli'de 22 derece olacağı kaydedildi.