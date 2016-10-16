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Kuzeydoğu'da kar yağışı bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece düşmesiyle kuzeydoğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

Kuzeydoğu'da kar yağışı bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece düşmesiyle kuzeydoğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

16 Ekim 2016 Pazar 12:44
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Kuzeydoğu'da kar yağışı bekleniyor
ERZURUM

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece düşmesiyle kuzeydoğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla paçalı, kuzey ve kuzey doğu kesimlerinin çok bulutlu, akşam saatlerinde de Ardahan çevrelerinin yağmurlu, karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın düne göre 2 ila 4 derece düşeceği bölgede, rüzgarın kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği belirtildi.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta sıfırın altında 4, Erzurum ve Ağrı'da sıfırın altında 2, Ardahan'da 1, Erzincan'da 3, Iğdır'da 4 derece olarak ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığının Ardahan'da 9, Erzurum ve Kars'ta 14, Ağrı'da 17, Iğdır'da 20, Erzincan'da 21, Tunceli'de 22 derece olacağı kaydedildi.

AA

Son Güncelleme: 16.10.2016 12:44
Anahtar Kelimeler:
KuzeydoğuKar - Önce Vatan Gazetesi
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