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'Kuyu'nun tedavisi devam ediyor

İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü, "Kuyu'nun zarar gördüğüne ya da yaşamını yitirdiğine dair paylaşılan haberler asılsızdır. Kuyu'nun tedavisi devam ettirilmektedir." açıklamasında bulundu.

'Kuyu'nun tedavisi devam ediyor

İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü, "Kuyu'nun zarar gördüğüne ya da yaşamını yitirdiğine dair paylaşılan haberler asılsızdır. Kuyu'nun tedavisi devam ettirilmektedir." açıklamasında bulundu.

15 Mart 2017 Çarşamba 11:53
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'Kuyu'nun tedavisi devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri MüdürlüğüBeykoz'da düştüğü 61 metrelik kuyudan kurtarılan ve "Kuyu" adı verilen köpeğin, zarar gördüğüne ya da öldüğüne dair haberlerin asılsız olduğunu, köpeğin tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

Veteriner Hizmetleri Müdürlüğünün, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Kuyu'nun, durgunluk ve halsizlik şikayetiyle itfaiyenin bildirimi üzerine müdürlüğe getirildiği belirtildi.

Açıklamada, köpeğin, kusma, ishal, yüksek ateş ve iştahsızlıkla seyreden viral hastalığının tedavi sürecinin devam ettiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"İkincil bir enfeksiyon riski ve aşı periyodunun da tamamlanmış olması sebebiyle ziyaret yapılamamaktadır. 14 Mart'ta kamuoyuna canlı görüntüler paylaşılmıştır. Kuyu'nun her hangi bir zarar görmesi söz konusu olmayıp, sağlıklı yaşamını sürdürebilmesi adına tedavisi devam ettirilmektedir. Kuyu'nun zarar gördüğüne ya da yaşamını yitirdiğine dair paylaşılan haberler asılsız olup, itibar edilmemesi rica olunur."

AA

Anahtar Kelimeler:
Istanbul Büyükşehir BelediyesiVeteriner Hizmetleri MüdürlüğüBeykozKuyu
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