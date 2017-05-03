Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
93760
ALTIN
141.803
DOLAR
3.5294
STERLIN
4.5630
EURO
3.8499
Kütük tezgahta geçen 62 yıl
Kütük tezgahta geçen 62 yıl
Tarlada 35 kuruş, markette 2 lira
Tarlada 35 kuruş, markette 2...
Edirne'nin belleği bu müzede
Edirne'nin belleği bu müzede
Filede şampiyon Fenerbahçe
Filede şampiyon Fenerbahçe
Atalay Demirci hakkında FETÖ iddianamesi
Atalay Demirci hakkında FETÖ iddianamesi

Kütük tezgahta geçen 62 yıl

Malatya'da el emeği göz nuru işçilikle mest yapan Mehmet Kuşdoğan, kütükten tezgahında 62 yıldır ekmek mücadelesi veriyor.

Kütük tezgahta geçen 62 yıl

Malatya'da el emeği göz nuru işçilikle mest yapan Mehmet Kuşdoğan, kütükten tezgahında 62 yıldır ekmek mücadelesi veriyor.

03 Mayıs 2017 Çarşamba 13:29
41 Okunma
Kütük tezgahta geçen 62 yıl

Malatya'da yarım asırdan fazla süredir el emeği göz nuruyla mest yapan Mehmet Kuşdoğan, mesleğe başladığından bu yana üretim yaptığı kütük tezgahının başında ekmek mücadelesi veriyor.

Çevrede "Mestçi Mamoş" olarak tanınan Kuşdoğan (74), 1955 yılında başladığı mesleğini ilerleyen yaşına rağmen üç ayağı olan kütük tezgah üzerinde sürdürüyor.

Her sabah Dabakhane Mahallesi Yemeniciler İş Hanı'ndaki 15 metrekarelik dükkanına gelen Kuşdoğan, emekli olmasına rağmen bir ömür adadığı mesleğini ilk günkü heyecanla devam ettiriyor.

Kuşdoğan, ilkokulu okumadığını ve 11 yaşındayken halası tarafından yemeni ustası Gaffar Dernek'in yanına getirilerek mest ve yemeniyle tanıştığını söyledi.

Çıraklıktan sonra kalfa olduğunu, askerlik görevinin ardından kendi dükkanını açtığını anlatan Kuşdoğan, eline deri aldıktan sonra başka bir iş yapmayı düşünmediğini, yıllardır tezgahının başında olduğunu belirtti.

"Hep bu kütüğün başında oturdum"

Mesleğe ilk başladığında ustasının kendisine kütük bir üzerinde işi öğrettiğini ve kendisiyle yaşıt olan tezgahının başında hala çalıştığını anlatan Kuşdoğan, "Hep bu kütüğün başında oturdum. 11 yaşından bu yana oldu bitti bu kütüğün başındayım. Bir kütüğüm 75 yıllık diğer kütüğüm ise 70 yıllık." diye konuştu.

Mestçilik yaparak hem eşine hem de 6 çocuğuna bakan Kuşdoğan, işinden bir birikimi olmadığını ancak ailesine rahat bir yaşam sunduğunu ifade etti.

Emekli olmasına rağmen işini severek, heyecanla yaptığını aktaran Kuşdoğan, hastalık gibi durumlar dışında her gün sabah beslemeyle dükkanından içeri girdiğine değindi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Mehmet KuşdoğanMestçi MamoşMestKütük Tezgahı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Minik kaymakamın istediği park yapılacak
Minik kaymakamın istediği park yapılacak
Çanakkale şehitleri için pedal çevirdiler
Çanakkale şehitleri için pedal çevirdiler
Ahilik felsefesini türküyle anlattı
Ahilik felsefesini türküyle anlattı
'Benim için küçük bir nefes bir ömür demek'
'Benim için küçük bir nefes bir ömür demek'
Cüceler 'engelli' sayılmak istiyor
Cüceler 'engelli' sayılmak istiyor
Ankara'nın merkezine 'koyun sürüsü' indi
Ankara'nın merkezine 'koyun sürüsü' indi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ