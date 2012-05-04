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Kütahya'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Hisarcık Kaymakamı Koç: ''İlk edindiğimiz bilgilere göre deprem, can veya mal kaybına yol açmadı''

Kütahya'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Hisarcık Kaymakamı Koç: ''İlk edindiğimiz bilgilere göre deprem, can veya mal kaybına yol açmadı''

04 Mayıs 2012 Cuma 08:46
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Kütahya'da 5,1 büyüklüğünde deprem

     Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
     Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 18.20'de merkez üssü ilçe merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Tokat köyü olan 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
     Derinliği 3,1 kilometre olan ve Kütahya genelinde hissedilen sarsıntı nedeniyle Hisarcık, Simav ve çevresindeki ilçelerde paniğe kapılan vatandaşlar, ev ve iş yerlerini terk ederek dışarı çıktı.
     Hisarcık Kaymakamı Mustafa Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremi şiddetli bir şekilde hissettiklerini söyledi.
     İncelemelerde bulunmak üzere depremin merkez üssü Tokat köyüne doğru yola çıktığını belirten Koç, ''İlk edindiğimiz bilgilere göre deprem, can veya mal kaybına yol açmadı. Yıkılan bina olmadığını düşünüyoruz. Jandarma ve polis ekiplerimiz konuyla ilgili incelemelerini sürdürüyor'' dedi.
     Koç, artçı sarsıntılar devam ettiği için vatandaşların tedirgin olduğunu ve evlerine giremediğini ifade etti.

AA

Son Güncelleme: 04.05.2012 00:48
Anahtar Kelimeler:
Kütahyada
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