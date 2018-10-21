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Kuş sevgisi ek gelir kapısı oldu

Artvin'de küçük yaşlardan itibaren kuşlara ilgi duyan Sait Kaçan, iklim koşulları uygun olmamasına rağmen evinin balkonunda kurduğu özel izolasyonlu alanda gökkuşağı ispinozu üreterek kendisine ek gelir kapısı oluşturdu

Kuş sevgisi ek gelir kapısı oldu

Artvin'de küçük yaşlardan itibaren kuşlara ilgi duyan Sait Kaçan, iklim koşulları uygun olmamasına rağmen evinin balkonunda kurduğu özel izolasyonlu alanda gökkuşağı ispinozu üreterek kendisine ek gelir kapısı oluşturdu

21 Ekim 2018 Pazar 12:23
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Kuş sevgisi ek gelir kapısı oldu

Artvinli Sait Kaçan, iklim koşulları uygun olmamasına rağmen evinin balkonunda kurduğu özel izolasyonlu alanda ürettiği gökkuşağı ispinozlarısatarak ek gelir sağlıyor.

Çocukluğundan itibaren kuşlara ilgi duyan Kaçan, 10 yıl önce ağabeyiyle gittiği İstanbul'da gördüğü gökkuşağı ispinozunun renklerinden etkilenerek bir çift satın aldı.

Artvin ikliminde bakımı zor olan kuşu evinde üretmeye çalışan Kaçan, balkonunda özel izolasyonlu alan oluşturdu. Sıcak ortamda yaşayan gökkuşağı ispinozunun üretimini başaran Kaçan, kuşları Artvin'in yanı sıra Türkiye'nin çeşitli illerine satmaya başladı.

Kuşların tanesini 150 liraya satan Kaçan, ailesi için ek gelir kapısı oldu.

Kaçan, çocukluk yıllarından itibaren kuşlara özel ilgisinin bulunduğunu, bu sevginin günün birinde kendisine ek gelir kapısı olacağını tahmin etmediğini söyledi.

Muhabbet kuşu, kanarya gibi farklı kuşlar beslediğini ve boş vakitlerinin çoğunu kuşlarla geçirdiğini anlatan Kaçan, "10 yıl önce ağabeyimle İstanbul Eminönü'ndeydik. Orada gökkuşağı ispinozu gördük. 'Böyle bir kuş olabilir mi?' diye başta inanamadık çünkü rengarenk, boyanmış gibiydi. Oradaki satıcıdan Avustralya kökenli bir kuş türü olduğunu öğrendik. Bir çift aldık, Artvin'e getirdik." dedi.

Kaçan, bu kuş türünün doğal yaşam alanının tropikal iklim kuşağı olduğuna işaret ederek, bu nedenle ilk başta Artvin'de bakmakta zorlandığını anlattı.

Artvin'in, tropikal kuşlar için uygun olmadığını kaydeden Kaçan, şöyle devam etti:

"Her şeye rağmen bu kuşları üretmek istedik. Önce evin içinde başladık. Evin bir odasını kuşlara ayırdık. Odaya kafesler yaptık, oda kafeslerle doldu. Sonra balkonda özel izolasyonlu bir yer yaptık. Bu kuşların yaşadığı ortamın sıcaklığının 20 santigrat dereceyi düşmemesi gerekiyor. Kış bile olsa ısıtıcılarla ortam sıcaklığını muhafaza ediyoruz. Kulübemizde kafes olayını bırakıp kuşların biraz daha özgür olması için doğal bir ortam oluşturmaya çalıştık."

Kaçan, kuşların, başında kırmızı, hemen arkasında siyah, ardından mavi, sırtında yeşil, göğsünde mor ve sarı, kuyruğunun altında beyaz olmak üzere 7 renk barındırdığına dikkati çekerek, rengarenk olması nedeniyle insanların son zamanlarda bu kuşa yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.

Erkek kuşların renklerinin daha canlı ve belirgin olduğunu aktaran Kaçan, "Kuşlar üreme döneminde 6 ya da 7 yumurta yumurtluyor. Yumurtladıktan sonra 14 gün boyunca kuluçkaya yatıyorlar. 14 gün sonra da yavruları çıkıyor. Yavrular 30-35 günde annesinden ayrılarak ayrı bir birey oluyor, 3 ayda da renklerini tamamlıyorlar." diye konuştu.

"Bu iş insanı içine çeken bir hobi"

Kaçan, hobi olarak yıllarca uğraştıkları işin son 3 yıldır kendisi ve ailesine ek gelir kapısı olduğunu belirterek, Bursa, İstanbul, Ankara, Erzurum, Trabzon ve Samsun gibi illere çok sayıda kuş satışı yaptıklarını söyledi.

Yakın çevrelerden gelip buradan kuş alan müşterilerin de çok olduğunu anlatan Kaçan, "Satacak kuşumuz olduğu zaman müşterisi hazır. Bu seviyelere gelmeyi hiç düşünmedik. Biz 4-5 kafesimiz olsun, evimizin bir odasında yapalım diye düşünüyorduk. Bu iş insanı içine çeken bir hobi, uğraştıkça büyüdük." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Artvinli Sait KaçanKuş SevgisiGökkuşağı Ispinozları
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