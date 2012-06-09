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Kuruyacak göller için pedal çevirecekler

Burdur Gölü Havzası'na yapılması planlanan 11 göletin Burdur Gölü'nü olumsuz etkileyeceğini savunan doğaseverler, tepki amacıyla Burdur-Ankara arasını bisikletle kat edecek

Kuruyacak göller için pedal çevirecekler

Burdur Gölü Havzası'na yapılması planlanan 11 göletin Burdur Gölü'nü olumsuz etkileyeceğini savunan doğaseverler, tepki amacıyla Burdur-Ankara arasını bisikletle kat edecek

09 Haziran 2012 Cumartesi 15:59
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Kuruyacak göller için pedal çevirecekler

BURDUR - Burdur Gölü Havzası'na yapılması planlanan 11 göletin Burdur Gölü'nü olumsuz etkileyeceğini savunan doğaseverler, tepki amacıyla Burdur-Ankara arasını bisikletle kat edecek.

Doğasever Fatih Taşkıran, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı açıklamada, bir süre önce Burdur'da yapılacak 25 yeni göletin 11'inin Burdur Gölü Havzası'na yapılmasının planlandığının açıklandığını söyledi.

Burdur Gölü Havzası'nda yapılacak 11 yeni göletin Burdur Gölü'nün sonunu hazırlayacağını iddia eden Taşkıran, ''Bu karardan vazgeçilmemesi durumunda gölü kurtarmaya yönelik bütün çalışmalar yüzeysel kalacaktır. Kamuoyunun Burdur Gölü'ne sahip çıkması gerekiyor'' dedi.

Amaçlarının göllerin önemini kamuoyuna anlatmak olduğunu ifade eden Taşkıran, ''Anadolu'da kurutulan diğer göllerin olduğu bölgelerde yaşamın nasıl etkilendiğine dair pek çok bilimsel çalışma yapıldı. Bu çalışmaların Burdur kamuoyu ile paylaşılmasına rağmen yetkililerin aldığı 25 yeni gölet kararı, Burdur Gölü ve Burdur'un sonu olacaktır. Buna tepki olarak Burdur, Isparta, Amik Gölü üzerinden Ankara'ya kadar pedal çevireceğiz. Daha sonra bilimsel rapor hazırlayıp Ankara'daki karar vericilere sunacağız'' diye konuştu.

Handan Elpit ise Burdur Gölü'nü kurtarmaya yönelik yapılan bütün çalışmalara destek olmaya çalıştıklarını dile getirerek, alınan 25 yeni gölet kararından sonra Burdur Gölü için yapılacak bir şey kalmayacağını ileri sürdü.

Anadolu'nun kurutulan bütün göllerine bisiklet ile yolculuk yaparak göllerin yaşam için önemine dikkat çekmek istediklerini anlatan Elpit, ''Ziyaret edeceğimiz göllerle ilgili bütün verileri toplayacağız. Bu verileri yöre halkları ve karar vericilerle paylaşacağız. Gelinen noktayı göller için son şans olarak görüyoruz'' dedi.

Fatih Taşkıran ve Handan Elpit, açıklamanın ardından bisikletle Ankara'ya doğru yola çaktılar.

Muhabir: Volkan Poliçe

Yayıncı: Hızır Hacısalihoğlu
09.06.2012 14:20:44

AA

Son Güncelleme: 09.06.2012 08:05
Anahtar Kelimeler:
Kuruyacak Göller Için Pedal çevirecekler
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