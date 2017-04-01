Kuru fasulye yarışması

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Isparta Ziraat Odasınca düzenlenen "En iyipişirme yarışması" müdürlüğün bahçesinde gerçekleştirildi. Isparta'nın merkez köylerinden gelen 12 kadının mücadele ettiği yarışmada, katılımcılar, kuru fasulye ve pilavı müdürlüğün yemekhanesinde, görevlilerin gözetiminde pişirdi.

Pişirilen yemeklere kendilerince hazırladıkları sosları ekleyen yarışmacılar, daha sonra bunları jürinin beğenisine sundu.

Kuru fasulye ve pilavı lezzetine göre değerlendiren 4 jüri üyesi, Direkli köyünden Malike Nizam'ı birinci, Yakaören köyünden Cemile Akpınar'ı ikinci, Bozanönü köyünden Fadime Aras'ı da üçüncü seçti.

Dereceye girenler çeyrek altın, düdüklü tencere ve fincan takımı ile ödüllendirildi.

Yarışma sonunda vatandaşlara kuru fasulye ve pilav ikram edildi.