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Kürtçe seçmeli ders

Başbakan Erdoğan, yeterli öğrenci bir araya gelirse Kürtçe'nin seçmeli ders olarak okutulacağını açıkladı.

Kürtçe seçmeli ders

Başbakan Erdoğan, yeterli öğrenci bir araya gelirse Kürtçe'nin seçmeli ders olarak okutulacağını açıkladı.

13 Haziran 2012 Çarşamba 08:50
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Kürtçe seçmeli ders

TBMM

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, ''Yıllarca ötekileştirilen, horlanan, dışlanan insanların eşit yurttaş haline gelmesini kimse farklı yerlere çekmemelidir. Türkiye'de yaşananlar sadece ve sadece bir normalleşme sürecidir'' dedi.
Erdoğan, ''Bunun yanında, öğrencilerimiz, Farklı Dil ve Lehçelerin Öğrenilmesi Hakkında Kanun kapsamında, yaşayan diller ve lehçeler adı altında, yerel dil ve lehçeleri öğrenme imkanına kavuşuyorlar. Örneğin, yeterli sayıda öğrenci bir araya geldiğinde, Kürtçe bir seçmeli ders olarak alınabilecek, öğretilecek ve öğrenilecek. Bu, tarihi bir adımdır. İhtiyaç ve talep durumuna göre farklı anadillere sahip vatandaşlarımız bu kapsamda dillerini geliştirebilecek'' diye konuştu.
''Kürt kökenli vatandaşlarımdan özellikle rica ediyorum. AK Parti'nin bu tarihi adımlarına karşı kim ne diyecek, nasıl tepki verecek, ibretle izlesinler'' diyen Başbakan Erdoğan, ''Bugüne kadar attığımız her türlü adımı boşa çıkarmaya çalışan, küçümseyen, yok sayan, kandırmaca gibi gösteren terör örgütü ve yandaşları, şimdiden tepki göstermeye, bu adımı da boşa çıkarmaya çalışıyorlar'' dedi.

Kimseye meslek liselerini dayatmıyoruz
Erdoğan, kimseye, meslek liselerini ya da imam hatipleri dayatmadıklarını ifade ederek, "Tam tersine, biz, önü kapatılmış olan bu seçeneklerin önünü açıyoruz; milletimizin önüne, seçme özgürlüğünü, tercih özgürlüğünü koyuyoruz" dedi.
''4+4+4 Yasası''nı Anayasa Mahkemesi'ne götüren CHP'yi eleştiren Erdoğan, "Bu özgürüğü alıp, hem de 2 kere Anayasa Mahkemesi'ne taşımak, dayatmacı, yasakçı, baskıcı, statükocu zihniyetin bir kez daha açığa çıkmasıdır. Yeni CHP diyorlar. Bunun neresi yeni? Olsa olsa, Doğan görünümlü Şahin olur" şeklinde konuştu.

AA

Son Güncelleme: 13.06.2012 00:51
Anahtar Kelimeler:
KürT
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