Kurban kestirince hapis cezası istemiyle yargılanmaktan kurtuldu

Van'ın İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi'nde otomobiliyle kavşakta manevra yaptığı sırada M.A'nın kullandığı otomobile çarparak hamile N.A'nın yaralanmasına neden olan H.K. hakkında "kasten yaralama" suçundan soruşturma başlatıldı.

Soruşturmada, tarafların uzlaşmayı kabul etmesi üzerine dosya, Van Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu Savcısı tarafından uzlaştırmacıya verildi.

Uzlaştırmacı, kazada yaralanan N.A. ile görüşüp uzlaşma şartı ve talebini aldı.

Şikayetçi kurban talebinde bulundu

N.A, kazaya sebebiyet veren H.K'nın araç kullanırken trafik kurallarına dikkat etmesi için ve "çocuğunun sadakası olsun diye" kurban kestirmesi talebinde bulundu.

Kazaya neden olduğu için aileden özür dileyen ve uzlaşmak istediğini belirten H.K, N.A'ya kurban kestirme talebini yerine getireceğini iletti.

Kurban keserek talebi yerine getiren H.K, soruşturmada takipsizlik kararı verilmesi üzerine 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaktan kurtuldu