Kur'an okumayı 70'inde öğrendi

Fatma Çetin, 70 yaşında Kur'an-ı Kerim okumanın mutluluğunu yaşıyor.

Tekirdağ'da Halk Eğitim Merkezinde açılan kursa giderek Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenen Çetin, yaptığı açıklamada, bir arkadaşının tavsiyesiyle kursa katıldığını, başlangıçta çok zorlansa da sonunda Kur'an okumayı öğrendiğini söyledi.

Yaklaşık iki yıldır kursa gittiğini belirten Çetin, ''Allah nasip etti kursa geldim. İki senedir geliyorum, çok şükür öğrendim. Deliler gibi seviniyorum. Evde kendi kendime aklıma gelince sevincimden Kur'an-ı açıp sesli okuyorum." dedi.

Daha önce Kur'an okumayı hiç bilmediğini dile getiren Çetin, şöyle konuştu:

"Kursa başladım, karışık çat pat okuyordum. 'Hayatta okuyamam, olacak iş değil' diyordum kendi kendime. Bir gün kursu bırakıp kaçasım geldi. Vazgeçmek istedim. İyi ki de kaçmamışım. Çok güzel öğrendim ve çok seviniyorum. Annemin mezarında gidiyorum arada Yasin okuyorum. Hocamızın sayesinde de umreye gideceğim. Umreye gideceğim diye de sevincimden uyuyamıyorum. Yeter ki içinde, kalbinde olsun o zaman öğreniyorsun. Çalıştığım alın teri ile kazandığım paramla umreye gideceğim inşallah.''

Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Suat Aydın da 15 yıllık meslek hayatı boyunca vesile olduğu en güzel işin Fatma Çetin'in Kur'an okumayı öğrenmesi olduğunu söyledi.

Kursa 14 kişinin katıldığını aktaran Çetin, ''Kursiyerlerimizin hepsi kursu başarıyla bitirdi. Kursiyerlerimizin böyle bir ortamda bulunmaları bizleri de mutlu ediyor. Böyle bir kursu hayata geçirdiğim için çok mutluyum, gururluyum." şeklinde konuştu.

Kur'an kursu hocası Sema Şahin de Çetin'in ilk kursa başladığında hiçbir şey bilmediğini, daha sonra surelerin hepsini ezberlediğini, çok gayret ederek Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiğini kaydetti.